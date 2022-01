धमतरी: हाल ही में हुए बेमौसम बारिश (unseasonal rains in Dhamtari) के कारण साग सब्जी की फसल को भारी नुकसान (Heavy damage to vegetable crop in dhamtari ) हुआ है. जिससे सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं. सबसे ज्यादा टमाटर की फसल खराब (Tomato crop damaged due to rain) हुई है. जिसका उत्पादन प्रभावित होने के कारण बाजार में टमाटर 50 रुपये किलो तक बिक रहा है. ना सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियों पर भी बुरा असर पड़ा है. जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे करवाने के बाद मुआवजा देने की बात कही है.

लोगों को महंगी खरीदनी पड़ रही सब्जियां

धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है. किसानों ने बताया कि बारिश के कारण फसलों में बीमारी लग गई है. जिसके कारण सब्जियां खराब हो गई और उत्पादन 70 फीसदी तक कम हो गया है. कुल मिला कर इस बारिश से न सिर्फ किसान प्रभावित हुए है, बल्कि आम लोगों को भी महंगी सब्जी खरीदनी पड़ रही है. उत्पादन प्रभावित होने से अब इसका विपरीत असर बाजार पर पड़ने लगा है. खराब मौसम व बारिश होने के बाद बाजार में सब्जियों के दाम में उछाल आ गया है.

बारिश के कारण सब्जियों के दाम में आया उछाल

बारिश के चलते 2-3 दिनों तक टमाटर बाजार में 50 से 60 रुपये तक बिका. जबकि इससे पहले मौसम खुलने पर टमाटर 25 से 30 रुपये हो गया था. वहीं फूलगोभी 60 रुपये, भिंडी 60 रुपये, बरबट्टी 60 रुपये समेत अन्य सब्जियों के दाम पहले से बढ़े हुए हैं. वहीं, तिवरा भाजी 80 रुपये किलो पर बिका. पत्तागोभी 50 रुपये किलो पर बिका. जबकि सेम 80 रुपये किलो बिका, जो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक दाम है. वहीं मेथी 80 रुपये किलो बिका. खराब मौसम व बारिश के चलते लोकल आवक कम हो गया है और बाहरी आवक बनी हुई है.