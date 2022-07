धमतरी : किशोरचंद ललिता देवी नाहर परिवार धमतरी की बेटी सिद्धि नाहर एवं बालोद निवासी मांगीलाल अनिता देवी ढेलडिया की सुपुत्री यशस्वी ढेलडिया आगामी 3 अगस्त को उदयपुर राजस्थान में दीक्षा (initiation program in udaipur rajasthan) लेने जा रही (Jain society gathered to welcome the initiators in Dhamtari ) हैं. दोनों मुमुक्षु बहन का बुधवार को शहर में भव्य कार्यक्रम के जरिये स्वागत सम्मान किया गया. सुबह वरघोड़ा शोभायात्रा नाहर परिवार निवास स्थान दीक्षित कालोनी से निकाली गई. शोभायात्रा के दौरान दीक्षार्थी बहनें रथ में सवार रहीं. जिसका शहरवासियों ने सहृदय अभिनंदन किया. जिसे दीक्षार्थी बहनों ने सहर्ष स्वीकार किया. वरघोड़ा शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाजजन उपस्थित रहे. जैन धर्म की दीक्षा लेने साध्वी पथ में प्रस्थान के पूर्व शहर की सड़कों पर धर्म यात्रा को विशाल जनसमूह के साथ निकल (Welcome to the girls who took initiation in Dhamtari) पड़ी.



हर जगह हुआ स्वागत : शोभायात्रा के दौरान जैन समाज के युवक-युक्तियों और समाजजनों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी. भक्ति धुनों के साथ शोभायात्रा आगे बढ़ती रही. इस दौरान समाजजन भक्ति में लीन होकर थिरकते रहे. शोभायात्रा आगे बढ़ते हुए गणेश चौक, बम्बलईपारा, कचहरी चौक, सदर बाजार, घड़ी चौक होकर धनकेशरी मंगल भवन पहुंचकर सम्पन्न हुई. इसके पश्चात कई कार्यक्रम (Jain society took out Varghoda procession in Dhamtari) हुए.

विवाह में विदाई जैसा माहौल : इस मौके पर उपस्थित समाजजनों ने कहा कि ''यह ऐसा समारोह है जो परिवारजनों के लिए गर्व की अनुभूति के साथ-साथ अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दु:ख भी होता है. बिटिया सांसारिक मोह-माया से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने चली है. जब हम अपने किसी पुत्री का विवाह करते हैं तो वह हम सबको छोड़कर दूसरे घर को चली जाती है. यह भी ऐसा ही क्षण है. लेकिन इसमें हमारी बिटिया घर के साथ-साथ सारे सुख को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करेगी.हमारी बिटिया सर्वश्व समर्पण के साथ प्रभु पथ पर अग्रसर हो रही है.''