धमतरी: धमतरी के देवरी नवागांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है (Diarrhea outbreak in Dhamtari ). अब तक 40 से ज्यादा लोग डायरिया की गिरफ्त में आ चुके हैं (Diarrhea outbreak in Dhamtari Deori Navagaon). डायरिया के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने देवरी नवागांव में कैंप लगा दिया है. 10 डायरिया मरीजों को इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है (Diarrhea havoc in Dhamtari ). जबकि 20 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. बांकी लोगों का गांव में हेल्थ कैंप के जरिए स्वास्थ्य विभाग इलाज कर रहा है (Seasonal disease in Dhamtari).

एक सप्ताह से बढ़ा डायरिया का प्रकोप: बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले गांव में एक दो लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आई थी. बाद मेंं रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती गई. मरीज के परिजनों ने बताया कि गांव में जो पानी सप्लाई की लाइन है उसमें लीकेज हो जाने के कारण पेयजल प्रदूषित हो गया और यही बीमारी फैलने का कारण बना. डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है.

देवरी नवागांव बना डायरिया का गढ़: धमतरी के देवरी नवागांव में डायरिया का प्रकोप ऐसा फैला कि लोगों में दहशत है. यहां नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन बिछाई गई है. उसमें लिकेज के कारण डायरिया का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है. यही वजह है कि गांव के कई वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है. करीब एक सप्ताह से लोग यहां बीमार पड़ रहे हैं. भारी तादाद में लोगों के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया.

स्वास्थ्य विभाग ने देवरी नवागांव में लगाया कैंप: स्वास्थ्य विभाग ने देवरी नवागांव में कैंप लगाया है. गांव के करीब 40 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं. गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम दवाई का वितरण कर रही है. इसके अलावा देवरी नवागांव में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि दो से तीन दिनों में गांव में हालात सामान्य हो जाएगा.