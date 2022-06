धमतरी: 4 दिन के अंदर दूसरी बार निरीक्षकों के तबादले की सूची धमतरी पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने जारी की (Policemen transferred in Dhamtari) है. बीते शनिवार को 8 टीआई सहित 2 उप निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी कर दूसरे जिले से आए अफसरों को थाने की जिम्मेदारी दी गई थी. मंगलवार को नए टीआई शेरसिंह बंदे धमतरी आए. एसपी प्रशांत ठाकुर ने उन्हें तुरंत कोतवाली की जिम्मेदारी (transferred inspector and sub inspectors in Dhamtari) दी.

भुनेश्वर नाग को 7 महीने में ही एसपी ने हटा दिया: वहीं, सिहावा के उप निरीक्षक जीएल साहू को खल्लारी थाना का प्रभार दिया गया है. टीआई भुनेश्वर नाग 21 सितंबर से कोतवाली में पदस्थ हुए थे. नगरी से कोमल नेताम के ट्रांसफर होने के बाद एएसआई को प्रभार दिया गया था. अब भुनेश्वर नाग यहां की जिम्मेदारी संभालेंगे. नए टीआई शेरसिंह बंदे को सिटी कोतवाली में प्रभार ले लिया गया है. शहर के 40 वार्डों की जिम्मेदारी संभाल रहे कोतवाली टीआई भुनेश्वर नाग को 7 महीने में ही एसपी ने हटा दिया. अब इनके बदले नए थानेदार शेरसिंह बंदे को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

धमतरी एसपी ने किया तबादला

इनका भी हुआ तबादला: बता दें कि धमतरी पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों के तबादले के बाद जिले के अधिकांश थानों में नये प्रभारियो की पोस्टिंग की गई है. जिसमें 2 चौकी प्रभारी भी शामिल हैं. धमतरी पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने रविवार को स्थानांतरण आदेश जारी किया था. उसके बाद मंगलवार को भी आदेश जारी किया है. पहले आदेश के अनुसार निरीक्षक प्रणाली वैद्य थाना प्रभारी मगरलोड से थाना प्रभारी कुरूद, शंकरलाल नवरतन रक्षित केन्द्र से भखारा, राजेश जगत रक्षित केन्द्र से थाना प्रभारी मगरलोड, लेखराम ठाकुर रक्षित केन्द्र से थाना प्रभारी सिहावा, शरद ताम्रकार रक्षित केन्द्र से मेचका, कार्तिकचंद गाईन रक्षित केन्द्र से अकलाडोंगरी, शोभा भण्डावी रक्षित केन्द्र से अजाक थाना, निरीक्षक दीपा केवट रक्षित केन्द्र से करेली बडी चौकी, उप निरीक्षक संतोष साहू करेली से थाना केरेगांव, उप निरी गोवर्धन सिंह ठाकुर थाना अर्जुनी से चौकी प्रभारी बिरेझर बनाये गए हैं.

कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद : जारी आदेश के अनुसार थाना प्रभारी धमतरी के निरीक्षक भुनेश्वर नाग को थाना नगरी एवं नव पदस्थ निरीक्षक शेर सिंह बंदे को थाना सिटी कोतवाली का चार्ज दिया गया. थाना सिहावा के उपनिरीक्षक गेंद लाल साहू को थाना सिहावा से थाना खल्लारी पदस्थ किया गया. इस सम्बंध ने एसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि 12 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. थाने में कानून व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया है.