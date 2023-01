ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

धमतरी: देमार से पहुंचे ग्रामीणों द्वारा दिये गये पत्र में कहा कि ग्राम देमार में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. Demand of villagers in dhamtari ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया था. फिर भी इस अवैध कार्य में कुछ लोग संलिप्त हैं. ban on sale of illegal liquor अवैध शराब के कारण गांव में शांति व्यवस्था भंग हो रही है. जिस पर तत्काल रोक लगाई जाये. dhamtari news update ग्रामीणों ने कहा कि गांव में मुख्य सड़क भखारा धमतरी मार्ग में दंतेश्वरी पेट्रोल पंप से संजय फिश हेचरी नाला तक पक्की नाली का निर्माण नहीं किया जा रहा है.

ग्रामीण ने दी चक्काजाम की चेतावनी: इसके अलावा तेलिनसत्ती और कुरमातराई में नाली का निर्माण किया जा चुका है. Demand of villagers in dhamtari लेकिन बरसात के दिनों में स्कूल के आसपास के घरों में पानी भर जायेगा. ban on sale of illegal liquor इसलिए तत्काल नाली निर्माण कराई जाये नहीं तो ग्रामीण चक्काजाम करेंगे. dhamtari news update कलेक्टोरेट में आवेदन देने सरपंच सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे.



"नाली निर्माण के लिए ईई से बात की गई है":वहीं इस सम्बंध में अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक का कहना है कि "देमार के ग्रामीणों का आवेदन प्राप्त हुआ है. Demand of villagers in dhamtari नाली निर्माण के लिए ईई से बात की गई है. construction of drain जरूरत पड़ने पर नाली निर्माण किया जा सकता है. dhamtari news update इसके साथ ही अवैध शराब के संबंध में आबकारी विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. "