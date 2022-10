धमतरी : रावण का पुतला बनाने में कर्मचारी ने लापरवाही बरती थी. जिसके कारण दहन के बाद भी रावण के सारे सिर सही सलामत बचे (Ravana head not burn on Dussehra in Dhamtari ) रहे. इस पुतले में आग लगी तो पूरा ढांचा तो जल गया लेकिन सिर बच गए. बस फिर क्या था रावण अपने बचे हुए सिर से लोगों को जलने के बाद भी घूर रहा था. इस बात को लेकर निगम की काफी फजीहत हुई.लिहाजा काम में लापरवाही बरतने के कारण पुतला बनाने वाले कर्मचारी पर ही गाज गिर गई. दशहरा का कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था. जहां तीस फिट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ था. Ravana head not burn on Dussehra