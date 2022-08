धमतरी: धमतरी जिले में कोतवाली थाने के सामने कांग्रेसियों ने आधीरात को प्रदर्शन (Congress protest at midnight in Dhamtari ) किया. कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर थाने के सामने जमकर नारेबाजी की. दरअसल, तिरंगा यात्रा में उल्टा तिरंगा दिखाने का आरोप कांग्रेसियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगाया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की (Congress accuses BJP of showing Tiranga upside down In Dhamtari) है.

धमतरी में कांग्रेस ने आधीरात को किया प्रदर्शन

धमतरी बंद की चेतावनी: बता दें कि विरोध में थाना के सामने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, महापौर, कांग्रेस महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे. करीब डेढ़ घंटे तक कांग्रेसियों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया. मामले को शांत कराने को पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है. तो वहीं कांग्रेसियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने पर धमतरी बन्द की चेतावनी दी है.

ये है पूरा मामला: देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है. लेकिन धमतरी में भाजपा को ये अभियान भारी पड़ता दिख रहा है. बीते 4 अगस्त को धमतरी में भाजपा ने तिरंगा रैली निकाली. भाजपाई तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे. लेकिन धमतरी जिला के भाजपा अध्यक्ष के हाथ में जो तिरंगा झंडा था, वो उल्टा था. जिसकी एक फोटो कांग्रेस नेताओं के हाथ लग गई. बस फिर क्या था. आधी रात कांग्रेसी कोतवाली पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष शशि पवार की गिरफ्तारी की मांग लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए. इस दौरान कांग्रेस ने धमकी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने पर 5 अगस्त को धमतरी बन्द किया जाएगा. इस मामले में अब कोतवाली पुलिस के सामने दिक्कत सबूतों की है. जो फोटो कांग्रेस दिखा रही है, उससे गिरफ्तारी का आधार नहीं बनता. इस विषय में पुलिस ने कहा है कि ठोस सबूत मिलने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा.