धमतरी : जलमग्न बस्तियां,पटटा और अवैध विकास शुल्क सहित साफ सफाई सहित अवैध प्लाटिंग के मुददे को लेकर बीजेपी ने शहर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन (BJP ruckus in Dhamtari Corporation)किया.बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेटस तोड़कर निगम परिसर में दाखिल होने में कामयाब हो गए.वहीं नगर निगम का घेराव कर सत्तापक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.इसके जवाब में महापौर ने बीजेपी पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप (BJP allegation on the mayor of Dhamtari) लगाया.

धमतरी निगम में बीजेपी का हल्लाबोल

कैसे किया प्रदर्शन : बता दें कि बुधवार को दोपहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और निगम के विपक्षी पार्षद मकई चौक में इकटठा हुए और शहर में आक्रोश रैली निकाली.इधर प्रदर्शन के मददेनजर निगम परिसर के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए थे.वही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था.निगम कार्यालय पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स के पास रोक दिया. इससे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर निगम की ओर कूच करने प्रयास किया.इस बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झुमाझटकी भी हुई. लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बेरीकेड्स को तोड़कर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश (Police scuffle with BJP workers in Dhamtari) निकाला.

क्या है बीजेपी का आरोप : बीजेपी का आरोप है कि नगरनिगम जो विकास शुल्क ले रही है वो अवैध है. इनके नाम पर निगम ने आम जनता से ढाई करोड़ वसूल लिए.इसके अलावा निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण बरसात में शहर की गलियां और बस्तियां जलमग्न हो गई हैं.शहर में साफ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है.आवासहीन गरीब जनता को पटटा नही मिल रहा है.वही शहर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग का काम जोरों पर है जिन पर कोई कार्रवाई नही की जा रही है.

क्या है निगम कमिश्नर का जवाब : बीजेपी के इन आरोपों और ज्ञापन को लेकर निगम कमिश्नर ने इन मामलों की जांच की बात कही है. तो वहीं महापौर विजय देवागंन ने आरोपों को निराधार बताते हुए भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया (Dhamtari mayor accuses BJP) है. महापौर के मुताबिक ''भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है ये आंदोलन असफल है क्योंकि जनता उनके साथ नही है.जितने भी आरोप बीजेपी ने लगाए है वह बीजेपी के कार्यकाल का है.''