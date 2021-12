दंतेवाड़ाः फरसपाल और आलनार (Farspal and Alanar Gram Panchayat ) के 13 परिवारों को ग्राम पंचायत (Gram Panchayat issued Talibani decree) ने गांव छोड़ने का तालिबानी फरमान जारी किया ( Talibani decree For many families in Dantewada ) है. इतना ही नहीं पीड़ित परिवारों का हुक्का-पानी तक गांव में बंद कर दिया गया है. गांव छोड़ अब पीड़ित परिवार इधर-उधर भटक रहे हैं.

फरसपाल आलनार में कई ग्रामीणों का हुक्का पानी बंद

पीड़ित परिवारों ने एसपी-कलेक्टर से लगाई गुहार

कुछ पीड़ित परिवार ने आज जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्टर और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगायी है. एसपी अभिषेक पल्लव (Villagers sought help from SP Abhishek Pallav) ने परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है. ग्राम पंचायत फरसपाल के सरपंच अनिल कर्मा और सरपंच संघ पदाधिकारी कोपा कुंजाम ने यह कार्रवाई की है. उन्होंने हस्ताक्षरित ग्राम पंचायत फरसपाल के लेटर पैड पर 20 दिसंबर को एक नोटिस फरसपाल निवासी ओम प्रकाश ठाकुर पिता सुखराम ठाकुर के नाम जारी किया था. जिसमें उल्लेख है कि 20 दिसंबर को विधायक देवती कर्मा (MLA Devti Karma) की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था. जिसमें आलनार ग्राम पंचायत कोपा कुंजाम एवं ग्राम पंचायत के ग्रामीण मौजूद थे. उन्होंने निर्णय लिया है कि ग्राम स्तर पर आप लोगों को निवास करने हेतु बहिष्कृत किया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. 23 दिसंबर तक आप अनिवार्य रूप से गांव खाली कर दें.

दंतेवाड़ा में कई परिवार का हुक्का पानी बंद

आधा दर्जन से अधिक ग्रामिण पहुंचे जिला मुख्यालय

पीड़ित पक्ष ओम प्रकाश गांव खाली करने का नोटिस लेकर आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों के साथ (Talibani decree For many families in Dantewada ) सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंच अपनी पीड़ा कलेक्टर और एसपी के सामने रखे.

एसपी ने दिया आश्वासन

एसपी अभिषेक पल्लव (SP Abhishek Pallav) ने कहा कि 20 तारीख को फरसपाल में ग्रामसभा कर 13 परिवारों को निष्कासित करने की बात कर पंचायत के लेटर पैड में हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया है. जिसकी जांच कराई जा रही है. पीड़ित परिवार ने हमें दी है. जिसके बाद उन परिवारों को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है.