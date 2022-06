दंतेवाड़ा : जिले के कटेकल्याण थाना इलाके के नेडानार के जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई (Police Naxalite encounter in Dantewada) है. इसमें एक नक्सली को सुरक्षाबल के जवानों ने ढेर कर दिया है.एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.





कौन है मृत नक्सली : मृत नक्सली की पहचान पुलिस ने महंगू उर्फ डेंगा देवा ( Denga Deva Naxalite killed in Dantewada) के रूप में की गई है. वह कटेकल्याण एरिया कमेटी का सदस्य था. महंगू पर पुलिस ने पांच लाख रुपए का इनाम (Denga Deva had a reward of five lakhs) भी घोषित कर रखा था.



ये भी पढ़ें -डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़



कैसे मिली सूचना : पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है.साथ ही बताया है कि मुठभेड़ में शामिल सभी जवान सुरक्षित है. कटेकल्याण थाना इलाके में डीआरजी की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी. इस दौरान नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी.