दंतेवाड़ा: Naxalite Deva alias Tirri Madkami died in Dantewadaनक्सल मोर्चे पर दंतेवाड़ा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. यहां के जियाकोरता जंगल में नक्सली कमांडर देवा उर्फ तिर्री मड़कामी की लाश मिली है. यह लाश जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में मिली है. शव के साथ नक्सली का हथियार भी मिला है. इस मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने की है. Naxalite Deva dead body found in Jiakorta forest. कुआकोंडा के अंतर्गत भूसरस घाटी के पास नक्सली का शव मिला

जंगल में मृत मिला नक्सली देवा उर्फ तिर्री मड़कामी: नक्सली देवा उर्फ तिर्री मड़कामी पर आठ लाख रुपये का ईनाम घोषित था. इसके अलावा नक्सली पर सुकमा में करीब 9 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. नक्सली की लाश मिलने की सूचना पर सीआरपीएफ 230वीं बटालियन की टीम जियाकोरता के जंगल पहुंची और लाश को कब्जे में लिया. शिनाख्त करने पर नक्सली की पहचान देवा उर्फ ​​तिर्री मड़कामी के तौर पर हुई. पुलिस को नक्सली देवा के शव के पास 12 बोर की एक बंदूक मिली है. इसके अलावा एक बैग और पानी की बोतल भी लाश के पास से मिली है.Dantewada Naxalite Incident News

नक्सलियों की आपसी लड़ाई में मारा गया होगा देवा-एसपी दंतेवाड़ा: इस मामले में दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि नक्सली देवा उर्फ तिर्री मड़कामी की मौत नक्सलियों की आपसी लड़ाई में हुई होगी. लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह पुष्ट कर नहीं कहा जा सकता है. जांच के बाद ही यह सामने आ सकेगा.(body of Deva alias Tirri Madkami was found in Jiakorta forest)

देवा उर्फ ​​तिर्री मड़कामी कटेकल्याण एरिया कमेटी का सदस्य था: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि "नक्सली देवा उर्फ तिर्री मड़कामी नक्सलियों के कटेकल्याण एरिया कमेटी का सदस्य था. जिसने कई बड़े हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि नक्सली संगठन कई महीनों से अंदरूनी कलह और भर्ती संकट देख रहा है. जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस को संदेह है कि नक्सली समूह के भीतर आपसी कलह या मडकामी की जनविरोधी गतिविधियां उसकी मौत का कारण हो सकती हैं"(body of Deva alias Tirri Madkami found in Jiakorta forest )