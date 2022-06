दन्तेवाड़ा : कृषि विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा (Krishi Vigyan Kendra Dantewada) और बायोटेक किसान हब परियोजना (Biotech Farmer Hub Project Dantewada) के प्रमुख अन्वेषक डाॅ. नारायण साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में जिला के किसानों को बायोफोर्टिफाईड धान की किस्म छत्तीसगढ़ जिंक धान-1 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान किसानों को बायोफोर्टिफाईड धान का वितरण भी किया गया. इस कार्यक्रम में डाॅ. नारायण साहू ने किसानों को बायोफोर्टिफाईड धान की महत्ता बताते हुए इस धान को लगाने के लिये प्रेरित(Mentioned benefits of bio fortified paddy in Dantewada) किया.



क्या है धान का फायदा : एसके ध्रुव किसान को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''इस धान में 22-24 पीपीएम पाया जाता है जो कि अन्य धान की अपेक्षा 8-9 पीपीएम ज्यादा पाया होता है. जिसका सेवन कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है. डॉ भुजेन्द्र कोठारी (प्रक्षेत्र प्रबंधक) ने बायोफोर्टिफाईड धान(bio fortified paddy in Dantewada) की संक्षिप्त में शस्य तकनीक की जानकारी देते कहा कि ''इसकी नर्सरी की तैयारी 15 मई से जून माह तक कर देनी चाहिए. 20-25 दिन के बाद खेत मचाने के बाद पौधे रोपे जाने चाहिए. धान को लगाने से पूर्व बीज उपचार, मृदा उपचार एवं जड़ उपचार (जैव उर्वरक) कर लगाना चाहिए. जिससे अधिक उपज की प्राप्ति होती है.''

कौन-कौन कार्यक्रम में हुआ शामिल : कार्यक्रम में जिला दन्तेवाडा के ग्राम बिंजाम, सियानार, समलूर, झोडियाबाडम, कारली, हारम, हिरानार एवं रोंजे से कुल 30 किसान उपस्थित हुए जिन्हे बायोफोर्टिफाईड धान की किस्म छत्तीसगढ़ जिंक धान-1 वितरित किया गया. 50 एकड़ में 50 किसान इस धान की किस्म की खेती करेंगे. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरेन्द्र पोडयाम, लेखेश श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा.