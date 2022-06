दंतेवाड़ा: कुछ दिनों पहले गीदम में एक अपहरण का मामला सामने आया (Girl kidnapped in Geedam) था. जिसमें डेढ़ साल की बच्ची को लेकर एक दंपती घूम रहे थे. दोनों नशे की हालत में थे. दोनों ने आपस में ही नोकझोंक की और आखिरकार बच्ची को तहसील ऑफिस के पास शर्मा किराना स्टोर के करीब छोड़कर भाग गए. तभी वहां पर कुछ लोग बच्ची को देखकर इकट्ठे हो गए.इसके बाद बच्ची को जमीन पर लिटा कर मां-बाप की खोज की गई.

पुलिस ने मां-बाप से मिलवाया : इसी दरमियान एक जागरूक नागरिक ने पुलिस थाने में फोन करके बच्चे के बारे में जानकारी (Dantewada police took care of the girl child)दी. पुलिस को जानकारी मिलते ही विभाग हरकत में आया.इसके बाद बच्ची को अपने सुरक्षा में लेते हुए गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया.





चाइल्ड लाइन में मिली मदद : इसके बाद बच्ची को चाइल्ड लाइन केयर सेंटर दंतेवाड़ा में छोड़ दिया गया.जहां पर उसकी देखभाल की जा रही थी. इसके बाद लापता बालिका के परिजन को जब गुम हुई बच्ची के चाइल्ड लाइन में होने की सूचना मिली तो तत्काल दंतेवाड़ा पहुंचकर बच्ची की पहचान की गई . इसके बाद बच्ची को उनके माता-पिता के सुपुर्द किया (Dantewada police introduced the kidnapped girl to the parents) गया.