दंतेवाड़ा: जिले में लोन वर्राटु अभियान से प्रभावित होकर आए दिन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. इस अभियान से प्रेरित होकर तीन ग्रामीणों के हत्यारे जन मलेशिया सदस्य मंगलू पोडियम ने आत्मसमर्पण किया ( Manglu Podium surrenders in dantewada). नक्सली मंगलू पोडियम इंद्रावती एरिया कमेटी के अंतर्गत पितांपर पंचायत में जन मलेशिया सदस्य के रूप में काम करता था. भोले-भाले ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर नक्सली संगठनों में जोड़ने का काम करता था. कई ग्रामीणों की हत्याओं में भी मंगलू शामिल था.

दंतेवाड़ा में सरेंडर नक्सलियों के लिए लोन वर्राटू हब में जानिए क्या है खास ?

नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दंतेवाड़ा प्रशासन कई तरह की पहल कर रहा है. इनमें से एक लोन वर्राटू अभियान भी है. जिसका मतलब है 'आओ घर लौट चलें'. यह अभियान काफी सफल हो रहा है. लगातार नक्सली लोन वर्राटू के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं. अब तक 516 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिनमें 127 इनामी नक्सली हैं.



क्या है लोन वर्राटू अभियान (What is Lone Verratu Campaign)

लोन वर्राटू गोंडी शब्द है. इसका अर्थ 'घर वापस आइए' होता है. इस अभियान से ग्रामीणों को जोड़ने पुलिस ने आत्मसमर्पण के फायदे के बैनर पोस्टर के साथ ही नक्सलियों के नामों की लिस्ट भी जिले के हर गांव पंचायत में लगाई है. ग्रामीण अपने परिवार के वे लोग जो नक्सल संगठन से जुड़े हैं, उनको वापस मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस के पास ला रहे हैं. यही वजह है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत आदिवासी ग्रामीण लगातार नक्सल संगठन छोड़ मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं.

लोन वर्राटू अभियान की खास बातें (Highlights of Lone Verratu Campaign)