दंतेवाड़ा : शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही स्कूल बसें भी जिले में संचालित हो रहीं (inspection of school buses in dantewada ) हैं. स्कूली बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही स्कूल बसों की चेकिंग परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है. पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक संस्थान के संचालकों क़ो नोटिस के माध्यम से स्कूल बसों के दस्तावेज एवं वाहन का भौतिक सत्यापन हेतु स्थानीय मेनका डोभरा परिसर में वाहन, वाहन के चालक / परिचालक और वाहन से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने आग्रह किया गया.





किन चीजों की हुई चेकिंग : जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले (Dantewada District Transport Officer Gaurav Patle) और यातायात प्रभारी निरीक्षक सलीम खाखा ने अपनी टीम के साथ स्कूल बसों की भौतिक सत्यापन किया गया. भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने वाहनों के पंजीयन, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यन्त्र, वाहन चालक के लायसेंस, बच्चों के बस्ता रखने का स्थान, सीसीटीव्ही कैमरे, जीपीएस सिस्टम, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन दरवाजा, खिड़कियों में जाली, दरवाजा लोकिंग सिस्टम, परमिट, बीमा, फिटनेस, टैक्स पेमेंट की स्थिति, प्रदूषण कार्ड आदि की चेकिंग की गई. चेकिंग के दौरान 03 स्कूली बसों का परमिट नहीं पाया गया. इसी प्रकार एक स्कूली बस में प्रेशर हॉर्न पाया गया. एक बस में अग्निशमन यन्त्र में गैस समाप्त होना पाया (Testing of school buses in Dantewada) गया.



समझाईश के बाद सुधार के निर्देश : भौतिक चेकिंग के दौरान जिन बसों में खामियाँ पाई गई. उन्हें 03 दिन का समय दिया गया. स्कूली बसों की चेकिंग के दौरान बस चालकों के नेत्र परीक्षण हेतु जिला अस्पताल से डॉ. गीता नेताम, नेत्र चिकित्सा अधिकारी की टीम को मौके पर बुलाकर सभी 18 स्कूली बसों के चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया. जिसमें एक वाहन चालक को रंग (लाल/हरा) पहचानने में दिक्कत हुई. जिन्हें नेत्र विशेषज्ञ से जांच/उपचार कराने की सलाह दी गई. शेष सभी वाहन चालक के परीक्षण रिपोर्ट सामान्य पाए गए.