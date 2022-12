दंतेवाड़ा: दरआसल लोन वर्राटू गोंडी शब्द है. जिसका अर्थ 'घर वापस आइए' होता है. इस अभियान से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए पुलिस ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के नाम बैनर में लगाए हैं. ताकि ग्रामीण अपने उन लोगों को यह बात सके जो लाल आतंक से जुड़े हुए हैं. female Naxalite surrendered in dantewada ग्रामीण भी अपने गांव के नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील कर रहे हैं. dantewada news update यही वजह है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत आदिवासी लगातार नक्सल संगठन छोड़ मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. Lone Varratu campaign in Dantewada

लोन वर्राटू अभियान में अब तक कितने नक्सलियों ने किया सरेंडर: दंतेवाड़ा के कई गांवों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़कर सक्रिय हैं, उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए लोन वर्राटू (घर वापस आइये) अभियान चलाया जा रहा है. जिसके लिए थाना, कैम्पों एवं ग्राम पंचायतों के संबंधित क्षेत्र में उनका नाम भी चस्पा किया जाता है. लोन वरोटू अभियान के तहत अब तक 142 इनामी नक्सलियों सहित कुल 566 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा का दामन थामा है.

कब शुरू हुआ था लोन वर्राटू अभियान: दंतेवाड़ा पुलिस ने जून 2020 को लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आइए अभियान) की शुरुआत की थी. पुलिस ने ग्राम पंचायतवार नक्सलियों की सूची जारी कर गांवों में चस्पा कराया था. इस अभियान के तहत अब तक 143 इनामी नक्‍सली सहित कुल 567 नक्‍सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई कमांडर स्तर के भी नक्सली शामिल हैं. इस अभियान की तारीफ सीएम भूपेश बघेल भी कर चुके हैं.