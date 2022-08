दंतेवाड़ा : पोस्ट ऑफिस (dantewada news) में एक दिवसीय हड़ताल का असर रक्षाबंधन पर्व पर पड़ रहा ( Effect of strike of postal workers in Dantewada) है. टीए-डीए की मांग पर रक्षाबंधन के ठीक पहले पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल किया (postal workers strike in chhattisgarh) है. जिसका सीधा असर अब जनता पर दिखने लगा है. दूर-दूर से लोग पोस्ट ऑफिस या तो पैसे निकालने और जमा करने के लिए आ रहे हैं.लेकिन सभी के हाथ निराशा लग रही है.वहीं राखी का इंतजार कर रहे भाईयों के लिए भी हड़ताल ने मुसीबत पैदा की (Post office workers on strike in Dantewada) है.

लोगों को क्या हो रही है परेशानी : पोस्ट ऑफिस आए लोगों ने बताया कि ''अचानक रक्षाबंधन पर्व के 1 दिन पहले हड़ताल पर गए कर्मचारियों के कारण आम जनता कष्ट उठा रही है. जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग परेशान हैं. क्योंकि वो अब अपना जमा पैसा नहीं निकाल पा रहे .साथ ही साथ जो राखियां पोस्ट ऑफिस की मदद से आने वाली थी वो भी अब फंस गई हैं.

पोस्ट ऑफिस ने की वैकल्पिक व्यवस्था : पोस्ट ऑफिस कर्मचारी अशोक कुमार ने बताया कि '' पोस्ट ऑफिस में एक दिवसीय हड़ताल पर रेगुलर कर्मचारी हैं. जिसका सीधा असर रक्षाबंधन पर्व पर पड़ा है. लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पोस्ट ऑफिस उन लोगों के घरों तक राखी पहुंचा रहा है जिनके डाक एक दिन पहले आ चुके हैं.लेकिन पैसों का लेन-देन पूरी तरह से बंद है.