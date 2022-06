दंतेवाड़ा : दंतेंवाड़ा जिले में नक्सलियों के नाम से एक ठेकेदार को धमकाने और फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है.आरोपी को जेल भेजा गया. जानकारी के मुताबिक, लौहनगरी किरंदुल के ठेकेदार आरसी नाहक ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके मोबाइल पर लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं.जिसमें आरोपी ने खुद को नक्सली लीडर गणेश बताकर एक करोड़ की फिरौती मांगी (demanded a ransom of one crore from the dantewara contractor) है.

कहां से हुई गिरफ्तारी : आरोपी ने ठेकेदार नाहक को काम बंद करने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी (ransom in the name of naxalites in dantewada) थी. इस शिकायत के बाद किरन्दुल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का फोन नंबर ट्रेस किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपी की पहचान दुगेली निवासी दीपक मंडावी के रूप में हुई.पुलिस की टीम ने आरोपी को आईपीसी की धारा 507 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया (Action with the help of Dantewada Cyber ​​Cell) है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने ठेकेदार के ट्रक में आग लगाने की भी कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा.





ठेकेदार का ही कर्मचारी निकला आरोपी : पुलिस के मुताबिक आरोपित युवक पूर्व में ठेकेदार आरसी नाहक के घर मजदूरी का काम भी कर चुका है. किरन्दुल टीआई जितेंद्र ताम्रकार ने बताया कि ''नक्सलियों के बैकफुट में जाने के बाद अब ये असामाजिक तत्व उनके नाम पर फिरौती मांग रहे हैं. ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.