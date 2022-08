दंतेवाड़ा: पूरे देश में आजादी के 75वां वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा(Har Ghar tiranga abhiyan in Dantewada ) है. इस क्रम में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 231 बटालियन के प्रांगण जावंगा, गीदम में तिरंगा रैली निकाली गई. सुरेन्‍द्र सिंह, कमांडेंट 231 बटालियन के नेतृत्व में हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भारत सरकार के इस अभियान को लेकर सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान मुख्यालय के साथ-साथ आसपास के गांवों में घर-घर पहुंचे. सीआरपीएफ जवान लोगों को हर घर तिरंगा के लिए जागरूक कर रहे (CRPF took out Tiranga rally in Dantewada) हैं.

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा रैली

यह भी पढ़ें: आजादी का अमृत महोत्सव पर दंतेवाड़ा में निकाली गई तिरंगा यात्रा

ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक: स्कूल, अस्पताल और बैंक आदि स्थानों में पहुंचकर भी तिरंगा अभियान को सफल बनाने को कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिससे लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाई जा सके और तिरंगे के सम्मान के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया जा सके. भारत सरकार के इस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने को सीआरपीएफ जवान ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोड़ा सावली अरनपुर के गांव-गांव में तिरंगा बांटे.

मुहिम से जुड़ने को किया जा रहा प्रेरित: इस अभियान के तहत सीआरपीएफ 231 बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगा के साथ जावंगा एजुकेशन सिटी तक पैदल मार्च किया. इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया.