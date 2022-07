दंतेवाड़ा : बढ़े दंतेवाड़ा कार्यक्रम में जावंगा एजुकेशन सिटी (javaanga education city dantewada) स्थित ऑडिटोरियम में शुक्रवार को दंतेवाड़ा कलेक्टर विनित नंदनवार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन (Collector gave tips to children under the flight program in Dantewada)दिया. इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि '' पढ़ाई करना दुनिया में सब से आसान काम है. परीक्षा में सफल होने की कार्य प्रणाली, अच्छे किताबों का चयन, समय का सदुपयोग, दैनिक दिन कार्य योजना, प्रश्न पत्र का अभ्यास, विषय वार पढ़ना, रिवीजन का रणनीति, पाठ्यक्रम के तहत विषय, पाठ्यक्रम के विषयों का ज्ञान संग्रह करने से सफलता मिलती ( Udaan schedule in dantewada) है.''

कैसे मिलेगी सफलता : कलेक्टर (Dantewada Collector Vinit Nandanwar)ने ये भी कहा कि '' सकारात्मक सोच अपनाना, आत्म मूल्यांकन करना, पढ़ाई के साथ – साथ समय और क्षमता के अनुसार शारीरिक व्यायाम, खेलकूद में हिस्सा लेना है. मोबाइल, टीवी से दूर रहना, अन्य मनोरंजन में अधिक समय व्यर्थ ना करें. विषयों को रटे नहीं, समझ कर पढ़ाई करें, प्रतिदिन शाम को चिंतन करें, सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाएं, टेस्ट सीरीज को अभ्यास करें, समय सीमा पालन करते हुए परीक्षाओं के लिए तैयारी करें.''



बच्चों को मिला मार्गदर्शन : नीति आयोग के सहायक सचिव रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि '' अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने में आत्मविश्वास को सुदृढ़ करें, शिक्षकों से प्रेरणा लें, इंटरनेट, लाइब्रेरी का उपयोग करें, आप जो बनना चाहते हैं उस दिशा में अच्छे से तयारी करें.'' प्रश्नोत्तरी के माध्यम विद्यार्थियों के मन में आए संदेह को कलेक्टर विनीत नंदनवार ने सरल माध्यम से समझाया. इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कर्मा, जिला मिशन समन्वयक श्यामलाल सोरी, सहायक परियोजना समन्व्यय केशव सिंह, एपीसी राजेंद्र पांडेय, गीदम सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी भवानी पूनेम समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.