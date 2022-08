दंतेवाड़ा :जिले के किरंदुल में रहने वाली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से दस की लाख की ठगी (fraud in dantewada) के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा (Accused who cheated one million in Dantewada arrested) है. आरोपी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को सुपरवाईजर और उसके बेटे को NMDC में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था.

कैसे की ठगी : महिला की रिपोर्ट पर किरंदुल पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी (Kirandul Police of Dantewada) की. इस दौरान आरोपी महेन्द्र तिवारी उर्फ अशोक पाण्डेय अनुपपुर निवासी के बारे में पता चला. जिसने खुद को मंत्रालय का अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की थी.

जेल में बंद मिला आरोपी : पुलिस ने बताया कि आरोपी महेंद्र तिवारी के नाम पर बलौदाबाजार और धमतरी में भी अपराध दर्ज है .फिलहाल वो धमतरी जेल में है. इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट से पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर 16 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया (Fraudster arrested in Dantewada) है. प्रकरण में पूर्व में ही दो आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया गया था.