बिलासपुर: कमाने खाने आये युवक की फांसी पर लाश मिलने से सनसनी फैल गई. लाश भी काफी बुरी हालत में मिली. सिर फंदे पर लटका हुआ था. धड़ जमीन पर गिरा हुआ था. थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा ने बताया "बुधवार की शाम कुछ ग्रामीण कलमीटार जंगल गये हुए थे. इस दौरान जंगल के अंदर आसपास काफी दुर्गन्ध आ रही थी. ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो फांसी पर सिर लटका हुआ है. जिसका धड़ नीचे गिरा पड़ा था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंचकर मृतक के कपड़े की तलाशी ली. उसके पास से आधार कार्ड मिला. जिससे उसकी पहचान जबलपुर पनागर के रहने वाले रंजीत चौधरी के नाम पर हुई. रतनपुर पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुटी है. "youth Rotten dead body found in Ratanpur



Balrampur crime news : बलरामपुर के पीपरपान में मिला युवक का शव

बलरामपुर में तालाब में युवक का शव: इससे पहले मंगलवार को बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र Sanawal police station area अंतर्गत ग्राम पीपरपान निवासी एक युवक का शव मिला Dead body found in Piparpan of Balrampur. युवक पिछले एक हफ्ते से लापता था. कुंडपान के तालाब में ग्रामीणों ने युवक का शव पत्थरों से बंधा हुआ देखा. Dead body found in pond in Balrampur जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई.पुलिस ने सूचना पाकर मौके का मुआयना किया.इसके बाद शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने प्राथमिकी जांच के बाद हत्या की आशंका जाहिर की Balrampur crime news है.

सूरजपुर में बदमाश का सड़ा गला शव: सोमवार को सूरजपुर के बसदेई गांव Basdei thana of surajpur में आदतन बदमाश का शव मिला Dead body found in Basdei village of Surajpur है. शव करीब एक हफ्ते से ज्यादा पुराने हालत में मिला था. पुलिस ने आशंका जताई कि किसी ने हत्या के बाद घर के बाहर ताला लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो. आसपास बदबू फैलने के बाद घर के अंदर शव होने का खुलासा हुआ. परिजनों ने भी इस मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी है.Rotten dead body of miscreant in Surajpur