बिलासपुर: जिले में शहर से लेकर गांव तक और गली, मोहल्ले में अवैध शराब, गांजा, नशीली दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग पुलिस कार्रवाई की मांग करने सड़कों पर उतर गए हैं. गुरुवार को बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 25 और 26 तालापारा की महिलाओं ने एसपी कार्यालय का घेराव (Womens protest against sellers of ganja in bilaspur) किया. महिलाओं ने अवैध कारोबारियों और बदमाशों पर शिकंजा कसने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

बिलासपुर में गांजा बेचने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाऐं

सिविल लाइन थाना क्षेत्र की महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंच कर क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार को बंद करने की मांग की है. महिलाओं का कहना है कि शहर के बीच में कई सालों से अवैध शराब और गांजा बेचने वाले अपराधी सक्रिय हैं. जिससे आए दिन इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है. नशे में शराबी लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ भी करते हैं. जिसकी वजह से यहां के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस (Womens protest against sellers of ganja in bilaspur) कर रहे हैं. कई बार पुलिस से मामले में शिकायत की गई है, लेकिन आरोपियों पर मामूली धारा लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है. जमानत मिलने पर आरोपी जल्द ही जेल से बाहर आ जाते हैं.

नशे की गिरफ्त में छोटे बच्चे: महिलाओं ने बताया "गलियों में गांजा बेचने वाले लोग छोटे-छोटे बच्चों को भी गांजा बेचते हैं. बच्चे कम उम्र में ही नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं. अवैध कारोबार करने वाले लोग रुपए कमाने के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं. यदि समय पर गांजा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो छोटे-छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे और उनका जीवन खराब हो जाएगा.



समय-समय पर होती है कार्रवाई: महिलाओं से मिलने पहुंचे सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि, "समय-समय पर अभियान चलाकर शराब गांजा और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई (Womens protest against sellers of ganja in bilaspur) करती है. लेकिन जल्द ही आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल जाती है. वे फिर चोरी छुपे इस काम को करने लगते हैं." परिवेश तिवारी ने यह भी कहा कि सिविल लाइन थाना स्टाफ को निर्देशित किया है कि महिलाओं की शिकायत पर जल्द संज्ञान लें और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.