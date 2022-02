बिलासपुर: जिले की एक महिला के साथ ट्रेन में छेड़खानी की गई. जिसके बाद स्टेशन में युवाओं ने हंगामा (Woman passenger molested in train in Bilaspur) किया. महिला से संपर्कक्रांति एक्सप्रेस में छेड़खानी की (Woman molested in Samparkkranti Express) गई.

ट्रेन में महिला से छेड़खानी के बाद स्टेशन में हंगामा

बिलासपुर की महिला यात्री के साथ युवकों ने अभद्रता की. एस 6 कोच में महिला यात्री सफर कर रही थी.शिकायत के बाद पहुंची आरपीएफ को मामले की जानकारी दी गई. आरपीएफ ने युवाओं से पूछताछ की. जिसके बाद युवकों ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जमकर हंगामा मचाया.

पीड़ित महिला की मानें तो ट्रेन में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं हैं. पीड़ित ने बिलासपुर में अपने परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने बिलासपुर जीआरपी को थाना पहुंचकर शिकायत की. मामले में मीडिया से आरपीएफ ने दूरी बना रखी है.