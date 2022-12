बिलासपुर: सीपत थाना प्रभारी हरीश चंद्र ने बताया "कोटा थाना क्षेत्र के नेवरा में रहने वाली भारती पांडेय 27 दिसंबर को अपने मायके ग्राम सोठी सीपत आई हुई थी. तभी 29 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे उसका पति गिरजा शंकर वहां पहुंचा. पुरानी बातों को लेकर विवाद करने लगा. Wife attacks in family dispute in Bilaspur बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने पूजा कमरे में रखे तलवार से पत्नी भारती पर हमला कर दिया. जिससे उसके हाथ में चोट आई हैं. झगड़े में लहूलुहान नातिन को देख उसकी दादी जब बीच-बचाव करने पहुंची तो युवक ने दादी पर भी हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गई. "Wife attacks with sword in Sipat

पारिवारिक बातों को लेकर हुआ विवाद: थाना प्रभारी (Sipat police station incharge Harish Chandra) ने आगे बताया "इसी दौरान मोहल्ले के शोरगुल के कारण पड़ोसी भी उसके घर पहुंच गए. मौका पाकर युवक वहां से फरार हो गया. इस पूरे घटना के बाद पीड़ित महिला का भाई जब घर आया तब दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद सीपत थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है. आरोपी पति की तलाश जारी है. " Bilaspur crime news