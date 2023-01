नशे की बिक्री के खिलाफ ग्रामीण

बिलासपुर: बिलासपुर के सरसेनी सहित कई गांव के ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. Villagers mobilized against sale of illegal drugs अवैध शराब बिक्री को रोके जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. sale of illegal drugs in Bilaspur इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी मांगो को लेकर जमकर नारे बाजी करती रहीं.

कोचिये खुलेआम अवैध शराब बेच रहे: ग्रामीणों के मुताबिक, "गांवों में खुले तौर पर बिक रहे अवैध शराब बिक्री से युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं." महिलाओं ने कहा कि "शराब की लत के कारण लोग कहीं भी शराब पीकर यहां वहां पड़े रहते हैं. अवैध शराब बेचने वाले कोचिया शराब का ऑर्डर मिलते ही मौके पर पहुंचकर शराबियों को शराब की बाटल परोस रहें हैं.



बच्चों पर पड़ रहा गलत असर: आदिवासी उत्थान संस्थान के बैनर तले ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्टर कार्यलय का घेराव किया है. ग्रामीणों ने एक पत्र कलेक्टर को सौंपा है और कहा कि "गांवों में अवैध शराब बेचने वालों की वजह से गांवों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है. युवा से लेकर बच्चों में इसका गलत असर पड़ रहा है. गांवों की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रहा है.



ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी: बिलासपुर कलेक्टोरेट पहुंची महिलाओं में खासी नाराजगी दिखी. महिलाओं ने कहा "कफ सिरप से लेकर दीगर चीजों की बिक्री गांवों में लगातार हो रही है. छोटी छोटी किराना दुकानों से लेकर हर जगह नशे की चीजें बच्चों और युवाओं तक पहुंच रही है. जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गयी है. इसलिये अवैध शराब ब्रिकी करने वालों के उपर कड़ी कार्रवाई कर बंद करवाने की मांग की गई है."