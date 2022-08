गौरेला पेंड्रा मरवाही : जनपद पंचायत पेण्ड्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों के उदासीनता ,लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया (Two stop dams of corruption in the same drain in Pendra) है. जिसमें जनपद पंचायत पेण्ड्रा में वर्ष 2020- 21 में स्वीकृत लगभग 20 लाख रुपये का स्टापडैम स्वीकृत पंचायत की सीमा से बाहर दूसरे पंचायत में बना दिया गया. बल्कि पूर्व में बने पूरी तरह सुरक्षित स्टॉप डेम के जलभराव क्षेत्र में ही नवीन स्टॉप डेम का निर्माण करा दिया गया. मामले के खुलासे के बाद अब जनपद सीईओ जांच की बात कह रही (Corruption case in Pendra Janpad Panchayat) है.





कहां का है मामला : भ्रष्टाचार के नियमों के कारनामों के लिए पूर्व में भी सुर्खियां बटोर चुके पेंड्रा जनपद पंचायत (Pendra Janpad Panchayat) में भ्रष्टाचार एवं लापरवाही का अनोखा और नया मामला सामने आया है. जिसमें पेंड्रा जनपद के ग्राम जाटादेवरी में मनरेगा मद से स्वीकृत लगभग 20 लाख का स्टॉप डेम कंचनडीह ग्राम पंचायत क्षेत्र में बना दिया. लापरवाही के इस मामले को भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तब भी सरकारी पैसे का किस तरह दुरुपयोग हुआ है वह इस बात को दर्शाता है कि पूर्व में बने स्टॉप डेम के जलभराव क्षेत्र में ही दूसरे एवं नवीन स्टॉप डेम का निर्माण करा कर पैसों का बंदरबांट किया (GPM Corruption News )गया.

अधिकारियों ने मामले में साधी चुप्पी : शासन के पैसे की बंदरबांट करने की इतनी गड़बड़ी आखिर जनपद पंचायत पेंड्रा के अधिकारियों ने क्यों की. इसका जवाब नहीं मिल सका. मौके पर दोनों स्टॉप डेम के बीच की दूरी अधिकतम डेढ़ सौ मीटर ही नजर आती है. मामले जवाबदार और दोषी एसडीओ विभाग की गलती छिपाते हुए इसे तकनीकी रूप से ठीक बता रहे हैं. तो दूसरी ओर जनपद CEO मामले को गंभीर मानते हुए जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही हैं.