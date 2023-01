गौरेला पेंड्रा मरवाही: बढ़ती ठंड और कोहरे से ट्रेनें विलंबित हैं, Severe cold in Pendra area जिससे इस रेल मार्ग में यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. problems increased due to fog in gaurela pendra वहीं अमरकंटक से लगे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को भी परेशान होना पड़ रहा है. gaurela pendra marwahi news पेंड्रा में पारा 9 डिग्री के आसपास है.

ठंड से बचने के लिए अलाव सेंकते हुए बच्चे.

ठंड से बचने अलाव ही सहारा: अमरकंटक के मैकल पर्वत श्रृंखला के तराई में स्थित पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रात को जहां शहर और गांवों की गलियां ठंड के चलते जल्दी सूनी हो जा रही हैं और लोग जल्दी घरों में दुबक जा रहे है. तो वहीं दिन में भी शीतलहर के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की जुगत में लगे रहते हैं. अमरकंटक की तराई में बसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगों को ठंड से दो चार हो रहे हैं, उनके पास ठंड से बचने के लिए अलाव ही एकमात्र उपाय है, जिससे वे ठंड से खुद को बचा पा रहे हैं. हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है. शीततलहर और ठंड से निजात पाने के लिए लोग कोशिश करते दिखाई देते हैं.

ठंड बढ़ी लेकिन प्रशासन ने नहीं की अलाव की व्यवस्था: वर्तमान में इलाके का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है. लोग ठंड से बचने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं. मगर गलन और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इलाके में अभी तापमान में और भी गिरावट आने और शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन की ओर से अलाव तक की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है.

शाम ढलते ही सूनीं हो जा रहीं हैं गलियां: तापमान गिरने और गलन का हाल ये है कि सूरज ढलने के फौरन बाद ही सड़क-चौराहे और गलियां सूनीं पड़ जा रहीं हैं. बच्चों से लेकर बूढे तक घरों में कैद हो जा रहे हैं. इस मौसम में सर्दी-खांसी और जुकाम के भी मरीज बढ़ गए हैं।