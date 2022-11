बिलासपुर: रतनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास मुरूम बोल्डर सप्लाई कर रहे हाइवा ने एक बाइक को अपने चपेट (truck hit the bike rider in bilaspur) में ले लिया. बाइक पर सवार दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद हाइवा चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है. इस दौरान घायल धनराज साहू को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया है. पुलिस मामला दर्ज कर फरार हाईवा चालक की तलाश कर रही है. Road accident in bilaspur

कैसे हुआ हादसा: मस्तूरी के ग्राम इटवा पाली में रहने वाला श्याम रतन बघेल अपने साथी बेमेतरा निवासी धनराज साहू के साथ केंदा गांव गए हुए थे. शुक्रवार सुबह दोनों बाइक पर सवार होकर बिलासपुर वापस लौट रहे थे. वे रतनपुर गांधीनगर के पास पहुंचे थे, तभी मुरुम और बोल्डर भरकर पीछे से आ रही हाइवा ने बाइक को अपने चपेट में ले लिया. हाइवा की ठोकर से पीछे बैठा धनराज साहू दूर में जा गिरा, जिससे उसके पैर में काफी चोट आई है. जबकि श्याम रतन बघेल को ट्रक ने कुचलते हुए आगे बढ़ गई जिससे मौके पर ही श्याम रतन बघेल की मौत हो गई.

अवैध कब्जे से संकरी हुई सड़कें: रतनपुर के महामाया चौक से गांधीनगर तक की सड़क आस पास के बेजा कब्जा की वजह से संकरा हो गया है. सड़के संकरा होने से आए दिन ट्रैफिक का दबाव बन जाता है. सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है. मुरूम खनन रतनपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है. तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक चल रही है. जिसका खामियाजा हादसों में आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है.