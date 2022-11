गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा नगर पंचायत क्षेत्र से लगे हुए पतगवा ग्राम पंचायत जिसकी सीमा के अंतर्गत ही जनपद पंचायत कार्यालय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालय स्थित है के ग्रामवासी पिछले 22 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, यह स्थिति तब है जबकि ग्राम पंचायत में ओवरहेड टैंक के साथ हर घर में नल कनेक्शन मौजूद है इन सबके बावजूद पिछले 22 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा है मजबूरी में ग्रामवासी दूसरों के घरों में स्थित कुँए , बोर और हेण्डपम्प से पानी ढो- ढो कर अपने घर लाने को विवश है, ग्रामीणों का कहना है कि घरों में नल कनेक्शन होने के बावजूद पिछले लगभग 20 दिनों से घरों में पानी नहीं आ रहा है और हम इसी तरह परेशान हो रहे हैं ना तो सरपंच और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है.(Villagers getting worried for water in Pendra)



पतगवां ग्राम पंचायत पेंड्रा के बड़े ग्राम पंचायतों में से एक है इसलिए इस ग्राम पंचायत में शासन में घर-घर टेप नल के साथ ओवरहेड टैंक लगवा रखा है ओवरहेड टैंक में पानी अपलोड करने के लिए नलकूप में लगी बोर मशीन पिछले 22 दिनों से खराब है जिसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है ग्राम वासियों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर कार्यालय में भी की है, मामले पर सरपंच का कहना है कि ग्राम पंचायत में पिछले 5 महीनों से सचिव नहीं आ रहा है जिसकी वजह से पंचायत का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है पहले ही 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है पूरे मामले की शिकायत बेदी जनपद सीईओ से लेकर कलेक्टर तक की है पर हमारे ऊपर ही जांच बिठा दी गई है रिकवरी निकाली जा रही है, हालांकि मैंने पंप मरम्मत के लिए भेजा हुआ है जैसे ही मरम्मत हो जाएगी पानी सप्लाई बहाल कर दी जाएगी... मामले पर पेंड्रा जनपद के सीईओ का कहना है कि यह समस्या सरपंच की हठधर्मिता से आ रही है लगातार समझाइश देने के बावजूद सरपंच का काम ठीक नहीं है पर फिर भी अगले 24 घंटे में पानी की व्यवस्था सुधार दी जाएगी जहां तक सचिव के पंचायत नहीं जाने का सवाल है तो सोमवार तक सचिव का स्थानांतरण करने सचिव की पदस्थापना भी पंचायत में कर दी जाएगी साथ ही सरपंच की हठधर्मिता की शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की गई है.



दरअसल सरपंच सचिव जनपद सीईओ के आपसी तालमेल के अभाव से होने वाली परेशानी ग्राम पंचायत पद गवा के ग्राम वासी झेल रहे हैं. पिछले 5 महीनों से सचिव का पंचायत ना जाना गंभीर मामला है देखना यह होगा कि पूरे मामले पर शासन प्रशासन किस तरह से कार्यवाही करता है.

Residents are fighting for water in Pendra