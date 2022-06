गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में एक सरकारी चिकित्सक ड्यूटी पीरियड में अपने घर पर ही बच्चों का इलाज कर रहा है. इतना ही नहीं चिकित्सक ने अपने सरकारी आवास को ही चिकित्सालय बना लिया है. हर दिन यहां लोग आते हैं और अपना इलाज करवाकर जाते हैं. जब चिकित्सक से इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि जब सरकार हमारी नहीं सुन रहा तो हम क्यों सरकार की सुने?

क्लिनिक पर छापा: मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है. जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु विशेषज्ञ चिकित्सक (Government doctor of Gaurela Pendra Marwahi District Hospital) ड्यूटी के वक्त घर पर ही बच्चों का इलाज कर रहे हैं. अपने सरकारी आवास को डॉक्टर ने नर्सिंग होम बना लिया है. जब इसका खुलासा हुआ तो कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने डॉक्टर के क्लीनिक पर छापा (Action on government doctor in Gaurela Pendra Marwahi) मारा.

डॉक्टर के घर रेड

घर को बनाया नर्सिंग होम: बता दें कि भले ही शासन प्रशासन के लाख दावे हो लेकिन यहां के कर्मचारियों के हठ से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. चिकित्सक के घर पर तकरीबन 2 माह से नवजात से लेकर बड़े बच्चों का इलाज हो रहा है. नर्सिंग होम के तरह यहां बेड लगा कर इलाज किया जा रहा है.

होगी कार्रवाई: इस मामले पर जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी शिकायतें हुई है. जिसके बाद उसकी सैलरी भी काटी गई. सरकारी आवास को नर्सिंग होम की तरह उपयोग करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि इस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए.