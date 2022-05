बिलासपुर: पेंड्रा रोड रेलवे में पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर दो दिन पहले एक महिला कर्मचारी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद एक अन्य महिला कर्मचारी द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाते हुये कार्यालय जाने वाली सड़क के मुख्य गेट पर धरने पर बैठकर मोर्चा खोल दिया है. महिला कर्मचारी ने सीनियर अधिकारी महसूद आलम के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

रेलवे अधिकारी पर अब दूसरी महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप

सीनियर अधिकारी मकसूद आलम पर आरोप: अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थ हुई महिला कर्मी महिला कर्मी सुंदरबाई ध्रुर्वे सीनियर अधिकारी मकसूद आलम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उनसे मालिश करवाते है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं. दूसरे लोगों के साथ सोने के लिये दबाव बनाते हैं और गाली गलौज करते हैं. साथ ही वेतन काटने और नौकरी खाने की धमकियां देते हैं.

सेक्शन इंजीनियर नहीं दे रहे चार्ज: क्लर्क के पद पर पदस्थ सरस्वती चंद्रा ने आरोप लगाया है कि मकसूद आलम उनको पिछले दो साल से तरह-तरह से प्रताड़ित करते आ रहे हैं. उसने आरोप लगाया कि वो उनको प्रभार नहीं दे रहे हैं. गाली गलौज करते हैं. विरोध करने पर मेरा दो इंक्रीमेंट रेाक दिया गया और अब स्टाफ के लोग भी उनसे बात कर लेते हैं तो उनको भी गाली गलौज किया जाता है. 8 मई को दूसरे बाबू से जब मैं चाबी छीनी हूं तो तब से और प्रताड़ित कर रहे हैं. मामले में डीआरएम ने महिलाकर्मी से फोन पर जानकारी ली है.

महिला पर उल्टा लगा आरोप : महिला के आरोपों पर मकसूद आलम ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि महिला लगातार काम के प्रति लापरवाही करती रहती है. काम के लिए बोलों तो उल्टा महिला होने की बात करते हुए फसाने की धमकी देती है. आज भी कुछ ऐसा हुआ जब महिला सुबह ऑफिस आई तो उससे स्टोर का सामान आलमारी में जमाने को कहा गया.लेकिन महिला ने सामान जमाने के बजाए उल्टा बहस करते हुए गेट में जाकर धरने में बैठना (woman was accused by the opposite officer) उचित समझा. हालांकि मकसूद आलम की माने तो उन्होंने आज के पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है. महिला आदतन ऐसी ही है झूठे मामलों में फसा देने की धमकी देते रहती है.

क्या है अधिकारी पर आरोप : सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ से जुड़ा हुआ है. जहां पर मुख्य कार्यालय अधीक्षक सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ में एसडी चंद्रा महिला कर्मचारी काम करती हैं. महिला ने अपने सीनियर अधिकारी महसूद आलम के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. महिला की माने तो मकसूद आलम लंबे समय से उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं.

क्या है सीनियर अधिकारी का जवाब : इस बारे में जब ईटीवी भारत की टीम ने सेक्शन इंजीनियर से बात करनी चाही तो उन्होंने महिला पर उल्टा काम में लापरवाही का आरोप लगाया और कैमरे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब महिला ने पिछले तीन साल से कोई काम किया ही नहीं तो वो कौन से काम में लापरवाही बरत रही (Serious allegations against senior officer in Pendra) थी.

कौन सच्चा कौन झूठा : महिला अधिकारी और सेक्शन इंजीनियर इस मामले में खुद को पाक साफ बता रहे हैं. महिला जहां कैमरे में आकर मकसूद पर गंभीर आरोप लगा रही है वहीं मकसूद का कहना है कि महिला होने का फायदा उठाकर उल्टा उन्हें ही फंसाने की धमकी दी जा रही है. फिलहाल इस मामले में अब उच्च अधिकारियों को फैसला लेना है.क्योंकि किसी भी दफ्तर में अनुशासन का होना जरुरी है.