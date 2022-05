गौरेला पेंड्रा मरवाही : पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिसमे पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 210 किलोग्राम गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है. वही 02 अन्य प्रकरणों में फरार 02 आरोपियों के साथ कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की (Three accused of smuggling ganja in Pendra arrested) है.

पेंड्रा में गांजा तस्करी के तीन आरोपी गिरफ्तार

कैसे की पुलिस ने कार्रवाई : पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मड़वाही गांव के रहने वाले धनीराम के बाड़ी में उसके पिता के भाई के मठ के पास बड़ी मात्रा में गांजा रखा है. जिसके बाद थाना मरवाही और एंटी नारकोटिक्स सेल जीपीएम को तुरंत कार्रवाई के लिए कहा ( Police big success against Pendra Ganja smugglers) गया. टीम ने रेड की कार्रवाई करनी सुनिश्चित करते हुए मौके पर जाकर मुआयना किया. मौका लगते ही टीम ने धनीराम के पतेराटोला बाड़ी में से 210 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. मामले में एनडीपीएस एक्ट कायम कर आरोपी धनीराम उर्फ मुन्ना गिरफ्तार किया गया

फरार गांजा तस्कर भी गिरफ्तार : वहीं अन्य दूसरे मामले में थाना प्रभारी गौरेला एवं एंटी नारकोटिक्स सेल (Narcotics Team of Pendra Gourela Marwahi) की टीम ने पिछले दिनों पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन के पास अपचारी बालक से ट्राली बैग एवं झोला से 21 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. मामले में दो आरोपी फरार थे. जिनकी पतासाजी में थाना मरवाही एवं एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम पतासाजी में लगी थी. इन दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रवि कुमार और अभिषेक राठौर पुलिस की हिरासत मे हैं.

4 करोड़ की गांजा तस्करी का आरोपी : 25 अप्रैल 2022 को बड़े ट्रक में 22 क्विंटल गांजा का परिवहन किया जा रहा था. पुलिस ने माल तो जब्त कर लिया था. लेकिन आरोपी फरार था. इस केस में पुलिस ने फरार आरोपी धनीराम साहू को गिरफ्तार किया है. तीनो ही मामलों में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

क्या था 4 करोड़ के गांजे का मामला : छत्तीसगढ़ में अब तक की गांजे की तस्करी का सबसे बड़ा मामला सामने आया था. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पुलिस ने मामले में तीन प्रकरणों में 22 क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त किया है. आरोपियों ने एक सूमो, एक कार और एक ट्रक के जरिए गांजा तस्करी को अंजाम दिया . आरोपियों ने गांजे के ऊपर रेत भरकर तस्करी की थी. लेकिन पुलिस की पैनी निगाह से तस्कर बच नहीं पाए. पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास (Police confiscated ganja worth four crores in Gaurela ) है.