बिलासपुर: सीएम की सख्ती के बाद चिटफंड मामले में बिलासपुर ( action on chit fund companies in chhattisgarh) पुलिस ने सप्ताहभर के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने चर्चित जीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह (Narendra Singh director of GN Gold Chitfund Company) को गिरफ्तार किया है.

कंपनी ने लोगों को लगाया करोड़ों का चूना

बिलासपुर पुलिस लगातार चिटफण्ड कंपनी के माध्यम से ठगी करने वाले अन्य आरोपियों की धरपकड़ कर रही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर की हरियाणा से गिरफ्तारी की है. कंपनी के खिलाफ बिलासपुर सहित प्रदेश के 6 से ज्यादा जिलों में 16 प्रकरण दर्ज हैं. कंपनी ने प्रदेश में लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है.

सीएम की सख्ती से एक्शन में पुलिस

सीएम की सख्ती के बाद से पुलिस एक्शन में है. चिटफंड प्रकरणों के निराकरण के लिए कंपनी से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी कर कंपनी पर नकेल कसा जा रहा है. सप्ताहभर पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के दो डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था.

कंपनी के खिलाफ प्रदेश के बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग सहित बेमेतरा में 16 प्रकरण दर्ज हैं. इसमें 7 प्रकरण अकेले बिलासपुर जिले में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कंपनी ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है. इसी तरह कंपनी ने प्रदेश में लोगों को करोड़ों की ठगी का शिकार बनाया है. आरोपी डायरेक्टर से पूछताछ कर कंपनी की संपत्ति की जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.