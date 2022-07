बिलासपुर : दो बच्चियों के घर से लापता होने के मामले में नया मोड़ आ गया है. लापता एक बच्ची का शव गांव से 4 किलोमीटर दूर डेम में मिला (Missing girls dead body found in dam in Bilaspur) है, वहीं दूसरी बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं है. प्रारंभिक जांच में पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है. पुलिस ने मामले में तीन संदेहियों को पुछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

बिलासपुर में लापता बच्चियों का डैम में मिला शव

कहां का है मामला : बिलासपुर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के आमगांव के संकेत का है. यहां रहने वाले किसान गौतम निषाद की दो बच्चियां 5 वर्षीय आरवी और 2 वर्षीय अनिका बीते रात से गायब थी. बताया जा रहा है कि रात में सभी घर में साथ में सोए थे. लेकिन सुबह दोनों बच्चियां घर में नहीं थीं. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को देकर बच्चियों की खोजबीन शुरू की. बच्चियों के कही भी पता नही चला. बच्चियों के नही मिलने पर परिजनों ने इसकी सूचना पचपेड़ी थाना में (Deranged mother suspected of killing girls in Bilaspur)की.





डेम में मिली बच्ची की लाश : बच्चियों के लापता होने के बाद परिजनों समेत गांव वाले भी लापता बच्चियों की तलाश कर रहे थे. तभी इस बीच शुक्रवार दोपहर को खबर मिली की 5 वर्षीय आरवी का शव गांव से 4 किलोमीटर दूर कोकड़ी डेम में मिला है. वहीं दूसरी बच्ची अनिका का शव 4 घंटे बाद उसी डेम में मिल गया. पुलिस प्रारंभिक जांच में मामले को संदिग्ध मान रही है. दोनों बच्चियां छोटी थी, ऐसे में पुलिस को शक है कि कोई दोनों बच्चियों को साथ लेकर गया (Girls went missing in Pachpedi police station area of ​​Bilaspur) है.

बच्चियों की मां है विक्षिप्त : बच्चियों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियों की मां विक्षिप्त है. मां पर भी पुलिस की शक की सुई घूम रही है, हालांकि, अब जिस तरह दोनों बच्चियों का शव डेम में मिला है, उसके बाद पुलिस ने मामले में जांच तेज की (Bilaspur police started investigation) है. मामले में तीन संदेहियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. वहीं बच्चियों के गायब होने के मामले में मृतक बच्चियों की मां पर भी शक है. गांव वालों ने पुलिस को बताया है कि बच्चियों की मां को नदी की ओर से वापस अकेले आता देखा गया था. पुलिस को शक है कि हो सकता है कि बच्चियों को मां खुद बच्चियों को रात में ले जाकर नदी में फेंक दी होगी और वापस आकर घर मे सो गई होगी.