बिलासपुर में शादी कार्यक्रम में चोरी

बिलासपुर : सिरगिट्टी थाना क्षेत्र (Sirgitti police station area) में एक शादी समारोह के दौरान लाखों रुपए की चोरी हो गई. चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई Lakhs stolen in wedding program of Bilaspur है. मंगलम शादी भवन में कार्यक्रम था. चोरी का संदेह एक युवती पर जा रहा है.अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चोरों की तलाश कर रही है. बिलासपुर के कश्यप कॉलोनी में रहने वाले आकाश मलानी घरेलू प्लास्टिक समान के व्यवसाई हैं. जिसके छोटे भाई आशीष मलानी की सिरगिट्टी क्षेत्र अंतर्गत झूलेलाल मंगलम शादी भवन में शादी थी.जहां एक संदेही युवती मेहमान बनकर व्यवसाई की रिसेप्शन पार्टी में पहुंची. फिर लाखों रुपये के गहने से भरा बैग उड़ाकर ले गई. जिसकी रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई गई है. वारदात के समय का सीसीटीवी फुटेज Thief caught in CCTV भी सामने आया है.





कहां से गायब हुए गहने : बता दें कि आशीष मलानी का 8 जनवरी को तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम शादी भवन में रिसेप्शन था. इसी बीच परिवार वाले कार्यक्रम पर स्टेज के पास कुर्सी के ऊपर गहनों और पैसे से भरा थैला रखा था. तभी एक युवती शादी समारोह में पहुंची और बड़े ही शातिराना तरीके से गहने से भरा बैग चुराकर वहां से फरार हो गई. प्रार्थी के अनुसार बैग में उपहार के सोने की चार अंगुठी,एक सोने की चैन,तीन चांदी के सिक्के सहित करीब 2 लाख रुपए नकदी रखे हुए थे. पूरे मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवती के साथ दिखा युवक : बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में दूल्हा और दुल्हन को सभी मेहमान बधाई दे रहे थे. तभी युवती आती है और कुछ देर तक हॉल में टहलती है. इसी बीच देखते ही देखते युवती ने स्टेज पर चढ़ी और बैग लेकर धीरे से फरार हो गई. इसी दौरान CCTV फुटेज में युवती के साथ युवक भी दिखा.जिसके साथ वहां से फरार हो गई.बता दें कि कुछ दिनों पूर्व बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र स्थित निजी होटल में वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था. इस दौरान अज्ञात युवकों ने इसी तरीके से मंच पर चढ़कर गहने से भरे बैग की चोरी की थी.जिसके बाद पुलिस ने बाहरी गिरोह का हाथ बताया था.