बिलासपुर : शहर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई (Knife pelting incident in bilaspur) है. इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है. वहीं आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर हैं. मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र (Kotwali Police Station area) का है. टिकरापारा क्षेत्र के यादव मोहल्ले में सोमवार की रात जमकर मारपीट और चाकूबाजी (Attack on three people in Tikrapara ) हुई. इस घटना में आरोपियों ने देर रात 3:00 बजे मोहल्ले के रहने वालों के घरों का दरवाजा खटखटाया और शराब के लिए पैसे मांगे.पैसे नहीं देने पर अभद्र टिप्पणी की.इसके अलावा आरोपियों ने वहीं रहने वाले दो युवकों को दो अलग-अलग समय में मारपीट कर चाकूबाजी की.

कैसे हुई घटना : टिकरापारा क्षेत्र के यादव मोहल्ले में सोमवार की रात जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई. आरोपियों ने पहले एक युवक को चाकू मारकर घायल किया. इससे कुछ घंटे बाद दूसरे युवक के घर जाकर पैसे मांगने लगे और उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. यहां रहने वाले सोनू वाल्मीकि नगर निगम में स्वीपर है. सोमवार की रात वह अपने घर में था.तभी रात 11:30 बजे चुचुहियापारा, तालापारा के इस्माइल कुणाल और उनके साथी पहुंचकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे. वह घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे. सोनू के बाहर निकलते ही उन्होंने चाकू से हमला कर दिया. लाठी और घूंसे से उसकी पिटाई करने लगे. उसकी बाइक में भी तोड़फोड़ (bilaspur crime news) की.

दोबारा मोहल्ले में की मारपीट : देर रात 3:00 बजे फिर से वे मोहल्ले में पहुंचे और राजा बाल्मीकि से शराब के लिए पैसे मांगे. नहीं देने पर मनीष यादव ने चाकू से वार कर दिया वही, अंकुश यादव और स्माइल और उनके साथियों ने जमकर पीटा. पिटाई की इस घटना में दो युवक घायल हो गए. पुलिस ने जुर्म दर्ज तो कर लिया है. लेकिन आरोपी पुलिस पकड़ से फरार हैं.