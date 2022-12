बिलासपुर: Incidents of Supari killing in Bilaspur बिलासपुर में लगातार सुपारी किलिंग की घटनाएं आ रही है. हिस्ट्रीशीटर संजू त्रिपाठी मर्डर केस में भी सुपारी किलिंग की बात सामने आई थी. एक बार फिर बिलासपुर के एक शख्स को सुपारी किलिंग की धमकी मिली है. तोरवा थाना प्रभारी उत्तम साहू Torva police station in charge Uttam Sahu ने बताया कि पीड़ित "पीयूष गंगवानी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई. जिसमें पूर्व में उसने जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी और दयालबंद के ऋषभ पानीकर के खिलाफ अपहरण, मारपीट और लूट की शिकायत की थी. कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पानीकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. पीड़ित ने बताया कि अब इस मामले में आरोपी उन्हें अब धमकाने लगे हैं. उन्हें मर्डर की धमकी दे रहे हैं.Supari killing threat accused arrested in Bilaspur

क्या था पूरा मामला: युवक ने आरोप लगाया है कि झूठे मेडिकल अनफिट दस्तावेज देकर नरेंद्र मोटवानी जमानत में छूट गया था. जबकि ऋषभ पानीकर को जेल भेज दिया गया था. 21 दिसंबर को सुबह करीब 11:30 बजे नरेंद्र मोटवानी युवक के घर के पास आकर उसकी रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर गाली गलौज किया. उसके बाद उसने कहा कि बिहार के गुंडों को सुपारी देकर उसकी और उसकी मां की गोली मारकर हत्या करवा देंगे.पूरे मामले को लेकर युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़ित ने बताया कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है. इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.Bilaspur crime news

संजू त्रिपाठी हत्या कांड में भी हुआ था मर्डर: ऐसा ही कुछ दिन पहले भी बिलासपुर में हुआ था. यहां के हिस्ट्रीशीटर संजू त्रिपाठी की सकरी पेड्रीडीह बाइपास चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हालांकि पुलिस छानबीन मे परिवारिक कारणों से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है. पुलिस तलाश कर रही है. इस केस में भी सुपारी किलिंग की बात सामने आई थी.