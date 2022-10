गौरेला पेण्ड्रा मरवाही: गौरेला में बिना अनुमति के अवैध तरीके से लकड़ी कटाई और तस्करी रोकने गए राजस्व अमले के साथ मारपीट (Smugglers beat up revenue employees in gaurela) हुई है. नायब तहसीलदार अश्वनी कजुर, पटवारी भानुप्रताप साय और कोटवार दुर्गेश भैना के साथ तस्करों ने मारपीट की है. गौरेला पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है. सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह पूरा मामला गौरेला के सारबहरा इलाके का है. illegal smuggling of wood



क्या है पूरा मामला: सारबहरा गांव के कोटवार प्रताप साय ने गौरेला के नायब तहसीलदार अश्वनी कजुर को जानकारी दी कि सारबहरा गांव स्टेशन रोड के बहेलिया टोला में आम का पेड़ काटकर रात में ट्रेक्टर में लोड कर आरा मिल लाया जा रहा था. इसी बीच सारबहरा कोटवार दुर्गेश भानु और हल्का पटवारी प्रताप साय द्वारा उन्हें रोकने पर तस्कर ट्रैक्टर से भरी हुई लकड़ी को छोड़कर भाग गये. पटवारी ने घटना की सूचना तत्काल गौरेला के नायब तहसीलदार अश्वनी कजुर को दी और घटनास्थल पर बुलाया.

राजस्व अमले के साथ की मारपीट: लकड़ियों को जब्ती और पंचनामा की कार्रवाई पटवारी, कोटवार के साथ नायब तहसीलदार भी कर रहे थे. इसी बीच छत्रपाल धवरिया और प्रदीप मैना ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई को रोकते हुये राजस्व अमले को धमकाया. आरोपी छत्रपाल धवरिया, प्रदीप मैना और उसके अन्य साथियों ने नायब तहसीलदार अश्वनी कजुर, पटवारी प्रताप साय और कोटवार दुर्गेश भैना के साथ मारपीट की.

मारपीट के सभी आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिसमें आरोपी जयकरण धनवार, विकम धनवार, विकास धनवार, छत्रपाल धवरिया और प्रदीप भैना के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने का अपराध दर्ज किया गया है. गौरेला पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.