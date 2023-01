बिलासपुर: इस मामले में कोर्ट ने खाद्य अधिकारी के आदेश को प्रथम दृष्टया गलत पाया और स्व सहायता समूह ने संचालित राशन दुकान को बरकरार रखने का आदेश दिया है.High Court quashed order of Food Officer महामाया स्व सहायता समूह द्वारा पीडीएस के उचित मूल्य का राशन दुकान साल 2006 से संचालित किया जा रहा है.suspension matter of ration shop of Baikunthpur स्व सहायता समूह के खिलाफ कभी भी कोई शिकायत भी नहीं रही है. खाद्य अधिकारी ने एक छोटी सी गलती की वजह से स्वसहायता समूह द्वारा चलाए जा रहे राशन दुकान को निलंबित कर दिया.

यह है पूरा मामला: दरअसल मामला कोरिया के बैकुंठपुर का है. बैकुंठपुर में संचालित महामाया स्व सहायता समूह द्वारा शहरी उचित मूल्य की दुकान संचालित की जा रही है. High Court quashed order of Food Officer16 नवंबर 2022 को राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बाबरा राशन दुकान के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि चावल की बोरियां दीवार से सटी हुई रखी थी. इसको देखकर वे भड़क गए और खाद्य अधिकारी को राशन दुकान को निलंबित करने कहा. suspension matter of ration shop of Baikunthpur जिसपर बैकुंठपुर के खाद्य अधिकारी ने स्व सहायता समूह को नोटिस जारी किया. उन्हें 24 नवंबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब स्व सहायता समूह को देना था. स्व सहायता समूह ने नोटिस का जवाब भी दिया, लेकिन खाद्य अधिकारी ने इसे संतोषजनक नहीं मानते हुए 12 नवंबर 2022 को दुकान निलंबित कर दिया.

कोर्ट ने दिया आदेश: महामाया स्व सहायता समूह के संचालन को खाद्य अधिकारी को निलंबित करने के बाद स्व सहायता समूह की सचिव फरीदा बेगम ने एडवोकेट अखिलेश कुमार के माध्यम से याचिका लगाई. High Court quashed order of Food Officer याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया निलंबन का आदेश गलत है.suspension matter of ration shop of Baikunthpur कोर्ट ने मामले में खाद्य अधिकारी के निरस्त कर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि महामाया स्व सहायता समूह के द्वारा दुकान का संचालन बरकरार रखा जाए.