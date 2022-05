बिलासपुर: बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के कलमीटार-लछनपुर डैम में दो युवकों की डूबने से मौत हो (died due to drowning Two friends who went for picnic in Bilaspur ) गई. जबकि एक को डूबने से बचा लिया गया. शनिवार को बिलासपुर शहर से पिकनिक मनाने गए युवक डैम में नहाने उतरे थे. युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई.

यूं हुआ हादसा: बता दें कि बिलासपुर के दयालबंद इलाके के पांच युवक कलमीटार-लछनपुर डैम में पिकनिक मनाने गए थे. पिकनिक के दौरान पांचों युवक डैम में नहाने के लिए उतरे. पानी में नहाते समय युवक डैम के गहरे हिस्से में चले गए. नहाने के दौरान ही आकाश कश्यप और अंकित सहित अन्य एक युवक पानी में डूबने लगे. अपने दोस्तो को डूबते देख अन्य दोस्त बचाने की कोशिश किये लेकिन वो नाकाम रहे. सभी दोस्त आकाश और अंकित को बचाने को गहरे पानी में भी जाकर प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों डैम की गहराई में जा चुके थे. पानी में डूबने से दोनों युवक की मौत हो गई. जबकि तीसरे युवक को डूबने से बचा लिया गया.

एक दोस्त को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल: बता दें कि यह घटना दोपहर 3:00 बजे की है, जहां शनिवार को अंकित का जन्मदिन था. यह सभी पांचों दोस्त डैम में पिकनिक मनाने पहुंचे थे. यहा पांचों युवक मौज-मस्ती कर रहे थे. इसी बीच ये घटना हुई. रतनपुर पुलिस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची. शव को डैम से बाहर निकाला गया. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर लेकर आए. जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया. जबकि एक को इलाज के लिए रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.