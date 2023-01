बिलासपुर: दरअसल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में एक्सिस बैंक है.fraud in excise department in bilaspur of crores जहां छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन का खाता है.bilaspur news update शराब बिक्री की रकम को टफ सिक्योरिटी के कर्मचारी दुकानों से लाकर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग के खाते में जमा कराते हैं. यहीं पर घोटाले की बात सामने आई है.

बैंक खाते में एक करोड़ 27 लाख रुपए कम हैं: बताया जा रहा है कि कंपनी के ऑडिट में पता चला है कि बैंक खाते में एक करोड़ 27 लाख रुपए कम हैं. इसकी जमा पर्चियां कंपनी के पास मौजूद है, लेकिन ये पैसे खाते में जमा नहीं हुए हैं. कंपनी के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से की. जिसके बाद बैंक प्रबंधक ने इसकी जांच कराई, जिसमें यह बात सामने आई कि, बैंक कैशियर राकेश प्रसाद ने जमा पर्ची जारी की है. लेकिन वह पैसे खाते में जमा नहीं हुए हैं. टफ सिक्योरिटी के कर्मचारियों से बिना रकम लिए ही पर्चियां जारी की गई हैं. इसके एवज में कैशियर को कमीशन मिला है.

पुलिस ने बैंक कैशियर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज किया मामला: गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक प्रबंधक दुर्जती मुखर्जी ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने बैंक कैशियर सहित अन्य के खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467 और 468 के तहत केस दर्ज कर बैंक कैशियर राकेश प्रसाद सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. राकेश ने रकम से कार, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामानों की खरीदी कर ली थी, जिसे भी जब्त किया गया है.