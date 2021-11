बिलासपुरः चार साल का बच्चा (Four year old child) ढ़ंग से बोल नहीं पाता...लेकिन महज 4 वर्ष की उम्र में बिलासपुर के जुड़वा भाई इवान और इयन (Bilaspur twin brothers Ivan and Iyan) ने कई रिकॉर्ड (Record) अपने नाम दर्ज करा लिए हैं. ये जुड़वा भाई (Twin brothers ) कुछ ही सेकेंडों में शरीर के 206 हड्डियों का नाम बोलकर (speaking name of 206 bones of body) इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड (India Book of Records) में अपना नाम दर्ज कराया है. इतना ही नहीं ये अंग्रेजी के साथ-साथ फ्रेंच और स्पेनिश भाषा (French and Spanish language) भी फर्राटेदार बोलते हैं.

बालवीर इवान और इयान शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड

आज बाल दिवस (childrens Day) के मौके पर हम आपको बिलासपुर (Bilaspur) के जुड़वा भाई इवान और इयन (Twin brothers Ivan and Iyan)के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनके अंदर कम उम्र में ही ज्ञान का अटूट भंडार समाहित है. दरअसल, बिलासपुर में रहने वाले डॉक्टर (Doctor) दंपत्ति के जुड़वा बेटे ने इवान और इयन हैं. जो कि महज चंद सेकंड में ही शरीर की सभी हड्डियों के नाम उनके सीरियल नंबर और पहचान से बताते हैं. इतना ही नहीं इन दोनों भाईयों को चार भाषाओ का भी ज्ञान है. ये हिंदी, इंग्लिश तो फर्राटे से बोलते ही है. साथ ही फ्रेंच और स्पेनिश भाषा भी आसानी से बोल लेते है.

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज बच्चों का नाम

बता दें कि बिलासपुर के भारती नगर में रहने वाले दंपत्ति के 4 साल के जुड़वा बेटों ने अपना नाम उस समय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया था, जब वह मात्र 3 साल 8 महीने के थे. दोनों बच्चे कुछ सेकंड में ही इंसानी शरीर के 206 हड्डियों के नाम बताते है. इसमें भी दोनों भाइयों ने अपने नाम अलग-अलग रिकॉर्ड बनाया है. डॉक्टर दंपत्ती डॉ हिमांशु शर्मा और निहारिका शर्मा जयपुर के रहने वाले है. ये साल 2013 से बिलासपुर में रह रहे है. ये दोनों अलग-अलग जगह डॉक्टर की प्रक्टिश करते है.

महज कुछ सेकेंड में बोलते हैं हड्डियों के नाम

इनका जुड़वा बेटा इवान शर्मा और इयन शर्मा, महज कुछ ही सेकेंड में शरीर के 206 हड्डियों के नाम बता देते है. इंसानी शरीर के किस अंग पर कितनी हड्डी है और उनकी पहचान मात्र 1 मिनट 22 सेकेंड में बताकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है. वही इयन 60 हड्डियों के नाम उनके स्थान और हड्डी का सीरियल नंबर मात्र 34 सेकेंड में बताया है. इवान और इयन दोनो ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अलग अलग रिकॉर्ड दर्ज कराया है.

पिता का मोबाइल देख सीख हुए एक्सपर्ट

इन जुड़वा भाईयों में अलौकिक शक्तियों के बारे में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बच्चों की माँ निहारिका शर्मा ने बताया कि वो दांत की डॉक्टर हैं और उनके पति हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं. उनके मोबाइल पर हॉस्पिटल के केस और एक्सरे आते रहते हैं, जिन्हें वो देखते हैं. पिता हमेशा मोबाइल में हड्डियों को देखते रहते है और फोन पर हॉस्पिटल स्टाफ से चर्चा करते रहते हैं. ये सुनकर बच्चों ने हड्डियों का नाम बोलना सीखा है.

जिज्ञासा देख बच्चों को सीखाया हड्डियों का नाम

वहीं, इनकी जिज्ञासा देख माता-पिता ने सोचा कि इन्हें इंसानी शरीर के सभी हड्डियों के नाम सीरियल नंबर और उनकी पहचान बताए तो वह भी सीख जाएंगे. फिर माता-पिता ने इसी तरह बच्चों को हड्डियों की पहचान कराने स्केलेटन लाकर हड्डियों की पहचान उनके नाम और सीरियल नंबर से बताया. फिर बच्चे बहुत जल्दी ही इस चीज को सीख गए. तब उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों की मेमोरी पावर बहुत तेज है और कोई भी चीज को वह सुनकर हमेशा के लिए याद रख लेते हैं.जिसके बाद बच्चों के माता पिता ने बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जिसे वो याद रखते हैं.

मेमोरी दोनों की काफी तेज

वहीं, इस बारे में बच्चों के पिता हिमांशु शर्मा ने बताया कि बच्चे के मेमोरी पावर को देखते हुए उन्होंने उन्हें हड्डियों के नाम याद करवाया और वह याद हो गया. तब वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क कर बच्चों का परीक्षण कराया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम में बच्चों का परीक्षण किया और रिकॉर्ड दर्ज किया है.

फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का है ज्ञान

इन बच्चों ने माता-पिता बताते हैं कि युवान और इयन को फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का भी ज्ञान है. दोनों इस भाषा में टेबल और पोयम सुनाते हैं. साथ ही ऑनलाइन इसकी पढ़ाई भी करते हैं. दोनों भाइयों को हिंदी इंग्लिश के साथ ही फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का भी ज्ञान है. दोनों बच्चे चार भाषा में फर्राटेदार बात करते हैं और पोयम सुनाते हैं. इस समय दोनों फ्रेंच और स्पेनिश लिखने के लिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं. दोनों बच्चे घर में माता-पिता के साथ इंग्लिश में और बाहर लोगों के साथ हिंदी में बात करते हैं.

कई विधाएं रहे हैं सीख

बताया जा रहा है कि अभी दोनों बच्चे खेल-खेल में ही बहुत सारी विधाएं सीख रहे है. वहीं, इनके माता पिता को उम्मीद है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चो ने वह कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग ही कर सकते है.