बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तीन वर्ष पूरे (Bhupesh Baghel government completed three years) कर लिए हैं. जिसका जश्न भी कांग्रेस ने अनोखे तरीके से राज्य के कोने-कोने में मनाया. लेकिन इन तीन साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष हमेशा कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही है. रविवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल (Former Minister Amar Agarwal)ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर कटाक्ष किया है.

कर्ज में डूबी सरकार को जश्न मनाने का हक नहीं

भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरानपूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भूपेश बघेल की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कर्ज में डूबी ( (Former minister Amar Agarwal taunt on the Baghel government) ) हुई सरकार जश्न मना रही है. कर्जमाफी करने वाली सरकार खुद ही कर्ज में डूबी हुई है और उत्सव मना रही है. सरकार को यह उत्सव मनाने का अधिकार ही (Debt ridden government has no right to celebrate) नहीं है.

कर्ज में डूब चुकी है बघेल सरकार

उन्होंने कहा कि राज्य कि राज्य बनने के बाद 7.50 हजार करोड़ रुपया प्रदेश पर कर्ज था. 3 साल अजीत जोगी की सरकार और 15 साल रमन सिंह की सरकार में यह कर्जा बढ़कर 34 हजार करोड रुपए का हो गया था. लेकिन 18 साल में राज्य सरकार ने बहुत कम कर्ज लिया था. 2018 के बाद अब तक 3 साल में ही भूपेश सरकार ने उस कर्ज को बढ़ाकर 51 हजार करोड़ कर दिया है. 3 साल में ही 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया है. ये सरकार कर्ज में डूब चुकी है.

कर्जदार सरकार का जश्न नहीं शोभा देता

मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार को कर्जदार होने के बावजूद उत्सव मनाना शोभा नहीं देता. बघेल सरकार ने प्रदेश को अपराधगढ़ बना दिया गया है. यहां जान-माल की सुरक्षा करना मुश्किल हो गया है. प्रतिदिन 1200 दुष्कर्म हो रहे हैं. अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. कांग्रेसी कार्यकर्ता राजस्व विभाग के माध्यम से संपत्ति लूट रहे हैं. राज्य सरकार सुविधा में विस्तार करने में असफल है. यहां सड़कों की स्थिति बद से बदतर है. लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा.

अपना वादा भूल जाती है कांग्रेस

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि हाथ में गंगाजल उठाकर जो भी वादा कांग्रेस सरकार ने सरकार बनने से पहले किया था, वो क्यों भूल गई है? कांग्रेस की हाईकमान ने प्रदेश को दुधारू गाय बना दिया है. अब यूपी चुनाव के लिए फंड प्रदेश से ही लिया जा रहा है. प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है. इस सरकार का काम लूटखसोट रह गया है. हर जगह लूट मची है और सरकार कांग्रेसियों के माध्यम से जनता को लूट रही है.

कांग्रेस ने किया भाजपा पर पलटवार

पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय (Congress MLA Shailesh Pandey) ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल अपनी सरकार के कारनामे भूल गए हैं. उन्हें याद करना चाहिए कि किस तरह 15 साल में उनकी सरकार के रहते इस प्रदेश के लोग मध्यम से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए थे. 15 साल में भाजपा की सरकार के रहते प्रदेश में 39 फीसद लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए थे और अब वो ये कह रहे हैं कि सरकार कर्ज में है, जबकि उनके शासन में उनकी सरकार ने जितना कर्जा लिया था. उसके मुकाबले कांग्रेस की सरकार ने कर्ज नहीं लिया है.