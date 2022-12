बिलासपुर : शहर के श्रीकान्त वर्मा मार्ग के पास स्थित कुंदन पैलेस के सामने मुरारका कॉम्प्लेक्स (murarka complex of Bilaspur ) है. जिसके सेकेंड फ्लोर पर फेब्रिको ड्राइक्लीनर्स नाम की एक शॉप है. जिसमें बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग भयानक रूप लेकर धधकने लगी. Fierce fire broke out in complex of Bilaspur

बिलासपुर के कॉम्प्लेक्स में देर रात लगी भीषण आग

पुलिस ने दमकल टीम को दी सूचना : इसी दौरान रात के समय पुलिस थाने से गस्त टीम की गाड़ी गुजर रही थी. कॉम्प्लेक्स में टीम की नजर पड़ी. जहां आग लगी हुई थी. इस पर स्टाफ ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया. हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में लोग भीड़ के रूप मे मौजूद थे.

आग पर टीम ने पाया काबू : पुलिस ने दुकान संचालक और कॉम्प्लेक्स के मालिक को इसकी सूचना दी हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.बहरहाल आग पर देर रात काबू पा लिया गया और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.Bilaspur latest news