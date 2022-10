बिलासपुर : सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर बनाने का झांसा देकर युवती से नौ लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है. मामले में पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है. पुलिस आरोपित के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. पुलिस फरार युवक की तलाश में (Father and daughter cheated of lakhs in bilaspur) है.

क्या है पूरा मामला : दरअसल जगमल चौक में किराये के मकान में रहकर होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही तेनु लिंगा मयूरगंज जिला ओडिशा की रहने वाली पल्लवी पांडा नाम की युवती शहर में पढ़ाई करती थी. इसी दौरान वह समय निकालकर रेकी उपचार पद्धति सीखने के लिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गणेश चौक में एक सेंटर में जाती थी. वहीं सेंटर के संस्थापक थानेश्वर प्रसाद उसे उपचार सिखाना शुरू किया. इसी बीच पुराना होने पर थानेश्वर ने युवती को सेंटर में आने वाले मरीजों को रेकी देने के लिए कहने लगे. गहरी परिचय होने के बाद थानेश्वर ने उसे स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल अफसर की नौकरी दिलवाने की बात कही. जिसके लिए एक लाख 25 हजार की मांग की. इस दौरान युवती के पास पैसे नहीं होने और कम पैसे रखे रखने की बात की. जिस पर थानेश्वर ने सन् 2018 में पैंतीस हजार लेकर बाकी बाद में देने के लिए कहा.

पिता को भी दिया झांसा : वहीं पल्लवी की पढ़ाई पूरे होने के बाद वह ओडिशा लौट गई. कुछ दिन बीतने के बाद थानेश्वर ने पल्लवी को फोन कर उसके पिता को भी चीफ मेडिकल ऑफिसर बनवा देने की बात कही. इसके लिए पल्लवी और उसके पिता से बात कर अलग-अलग किस्तों में नौ लाख पांच हजार रूपये ले (Cheating on pretext of becoming a medical officer)लिए. समय बीतने और नौकरी नही लगने पर युवती ने उसे जल्द नौकरी लगवाने की बात कही.लेकिन आरोपी टालमटोल करने लगा. कुछ दिनों बाद थानेश्वर ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया इसकी शिकायत युवती ने सिविल लाइन थाने में की है. वहीं पुलिस धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही हैं. Bilaspur crime news