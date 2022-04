बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक मजबूर मां न्याय के लिए दर-दर भटक रही है. न्याय नहीं मिलने पर 70 साल की बुजुर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी है. बुजुर्ग का कहना है कि उसके बेटे और बहू ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया है. उसका खेत और घर भी छीन लिया है. अब हालत ये है कि ना उसके पास खाने के लिए कुछ बचा है ना ही सिर छिपाने के लिए छत है. (Elderly woman warned of self immolation in Bilaspur )

बिलासपुर में महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी: जिले के ग्राम पंचायत करगीखुर्द में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला निर्मला पांडे गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंची और हफ्तेभर के अंदर उसकी समस्या का समाधान ना होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी. महिला का कहना है कि वो अपने बेटे और बहू से परेशान हैं. उसके बेटे मोहन पांडे और मंजू पांडे ने उसके घर से ही उसे निकाल दिया है. खेती भी छीन लिया है. बुजुर्ग का कहना है कि मामले की शिकायत लेकर जब वो थाने में पहुंची तो TI ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी और बेटी के घर जाकर रहने की सलाह दी.

बिलासपुर में न्याय के लिए भटक रही बुजुर्ग महिला: बुजुर्ग का कहना है कि पिछले 7 से 8 महीने से वो परेशान है. कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. बीते दिनों बेटा और बहू ने उसके साथ मारपीट भी की थी. इस पर पुलिस वालों ने बेटे और बहू को समझाया भी था. लेकिन पुलिस के जाने के बाद उन्होंने फिर से मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित बुजुर्ग अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा पहुंची है. हफ्तेभर में उसे न्याय दिलाने की गुहार लगा रही है. खेती और घर नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी रही है.