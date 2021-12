बिलासपुर: जिले में (death toll from diarrhea)डायरिया से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. अब शहर में डायरिया से पांचवी (fifth death due to diarrhea in bilaspur)मौत हुई है. 44 साल के युवक ने डायरिया से दम तोड़ दिया है. युवक का सिम्स में इलाज चल रहा था. युवक तालापारा क्षेत्र का रहने वाला था. अभी बिलासपुर में डायरिया के 200 से ज्यादा मरीज हैं. मरीमाई रोड निवासी मोहम्मद मेंहदी रिजवी की मौत हुई है. वह पेशे से वकील थे. अब तक बिलासपुर में डायरिया से 5 (five people died) लोगों की मौत हो चुकी है.

डायरिया के प्रकोप से बिलासपुर में कहर (Diarrhea outbreak in Bilaspur)

बिलासपुर के विभिन्न वार्डों में डायरिया के मरीज मिल रहे हैं. आज डायरिया से पांचवी मौत हुई है. तालापारा क्षेत्र के 44 वर्षीय युवक ने डायरिया की वजह से दम तोड़ा दिया है. तालापारा तारबाहर और कई इलाकों में बीते एक सप्ताह से फैले डायरिया में पांच लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है.

डायरिया से लोगों में डर !

पिछले दिनों शहर के कई इलाकों में डायरिया की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है. लेकिन दो महिला और तीन पुरुष की मौत ने एक बार फिर यह बोलने को मजबूर कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग फैले डायरिया को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है. एक के बाद एक 5 जानें जा चुकी है. शहर में एक दिन पहले ही रायपुर से महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के डायरेक्टर सुभाष मिश्रा आए थे. डायरिया प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था. उनका कहना था कि अब डायरिया कंट्रोल में है और व्यवस्थाएं भी सुधार ली गई है, लेकिन डायरेक्टर के कथन और आज हुई मौत में विरोधाभास दिखा.