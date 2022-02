बिलासपुर: कुछ दिन पहले रायगढ़ में वकील और राजस्व अधिकारियों के बीच झड़प (Officer And Lawyer Dispute In Raigarh) हुई थी. जिसको लेकर मंगलवार को पूरे प्रदेश में वकीलों ने काली पट्टी लगाकर अदालत का कामकाज (lawyers did court work by tying a black band in Bilaspur) किया. वहीं वकीलों ने मांग की है कि, उनकी सुरक्षा के लिए अधिवक्ता एक्ट लागू (Advocates Act implemented) किया जाए और जिस तरह न्यायालयों में जज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक न्यायालयीन कामकाज करते हैं, उसी तरह राजस्व अधिकारी भी काम करें और वकीलों को हो रही दिक्कतों से निजात मिल सके.

छत्तीसगढ़ के वकीलों का विरोध जारी

जिला बार काउंसिल ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर न्यायालयीन कामकाज किया. इसके सदस्य और अध्यक्ष ने जिला न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. संघ के अध्यक्ष चंद्र शेखर वाजपेयी ने बताया कि छोटे-छोटे कामकाज को लेकर राजस्व अधिकारी और कर्मचारी के बीच विवाद होता है. इसके अलावा वे लंबित प्रकरणों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आवेदक और वकीलों को काफी दिक्कतें होती है. छोटे-छोटे प्रकरण में पैसे मांगे जाने की वजह से जहां आवेदक को खर्च ज्यादा होता है, तो वही वकीलों की रोजी-रोटी पर भी प्रभाव पड़ता है.



एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्र शेखर वाजपेयी ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण को लेकर अलग-अलग जगह राजस्व अधिकारियों के कार्यालय होते हैं और यहां कोर्ट लगते हैं. जिसके तहत उन्हें अलग-अलग जगह जाकर पैरवी करनी पड़ती है. जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार देरी होने की वजह से मामले में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ उनका विवाद भी हो जाता है. यह विवाद कई बार उग्र रूप ले लेता है



राजस्व अमला भी काम बंद कर हड़ताल की तैयारी में जुटा

रायगढ़ वाले मामले में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी भी काम बंद हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं. रायगढ़ में हुई घटनाक्रम को लेकर जहां वकील काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं राजस्व अमला भी इसी घटना को लेकर काम बंद करने की तैयारी में है. जो प्रशासन के लिए चिंता की बात है.