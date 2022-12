बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले 5 दोस्त ईयर एंड पर पिकनिक मनाने कोरी डैम पहुंचे. वहां दिनभर मस्ती करने के बाद देर रात वे वापस बिलासपुर लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक गाड़ी का टायर फट गया. जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. Sakri Accident news हादसे के बाद कोहराम मच गया. वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. accident while returning from picnic in Sakri

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है. शुक्रवार को सारंगढ़ में हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. इससे पहले कवर्धा में 4 मौतें भी खाई में गाड़ी गिरने से हुई. बीजापुर में बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई. उससे पहले कांकेर में चार लोग कार सहित एक कुएं में गिर गए.

सारंगढ़ बिलाईगढ़: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के टिमरलगा गांव के पास खदान में कार गिरने से Car falls into mine in Sarangarh एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. Sarangarh members of same family die. एक बच्ची जीवित बची है. उसने भी खदान में मौजूद तालाब से तैरकर खुद को बचाया. ओडिशा से लौटने के दौरान हादसा हुआ. पुलिस ने सभी चार शव बरामद कर लिए हैं.

प्रयागराज से वापसी के दौरान गाड़ी खाई में पलटी : इससे पहले शनिवार को भी कवर्धा जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. इलाहाबाद से अस्थि विसर्जन कर लौटने के दौरान दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष थे. पुलिस ने बताया "रात 1 बजे पंडरिया बजाग मार्ग के पोलमी के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर 50 फिट गहरी खाई में गिर गई थी." Tragic road accident in Chhattisgarh

Bijapur News रायपुर से बीजापुर आ रही बस का एक्सीडेंट, 3 की मौत

बीजापुर में बस का एक्सीडेंट: रायपुर से बीजापुर जा रही कुशवाह ट्रेवल्स की बस रविवार को नेशनल हाईवे पर बांगापाल के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई. बस रात में रायपुर से आ रही थी. सुबह 6 बजे बीजापुर पहुंचना था लेकिन उससे पहले तड़के 4.30 बजे के करीब ये हादसा हो गया. Raipur bus accident in bijapur